  • 16.04.2026, 16:22:02
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IV: Industriestrompreis in Deutschland erhöht Handlungsdruck – Österreich muss nachziehen

Nach erstem Entlastungsschritt durch das SAG braucht es nun eine konkrete Ausgestaltung des angekündigten Industriestrompreises

Wien (OTS) - 

Die Einigung der deutschen Bundesregierung auf die Rahmenbedingungen für einen Industriestrompreis und die Genehmigung seitens der EU-Kommission erhöht den Druck auf die heimische Bundesregierung, nun ebenfalls zeitnah einen konkreten Entwurf für das in der Industriestrategie angekündigte Modell vorzulegen. „Deutschland geht hier einen wichtigen Schritt voran und setzt ein klares Zeichen für seine Industrie. Dieses Signal darf in Österreich nicht lange unbeantwortet bleiben“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Gleichzeitig verweist die IV darauf, dass auch in Österreich bereits zentrale Entlastungsmaßnahmen gesetzt wurden – etwa mit der Öffnung der Antragsstellung für das SAG zu Wochenbeginn. „Das war ein wichtiger erster Schritt. Jetzt geht es um die konkrete Ausgestaltung des österreichischen Industriestrompreises, wie er in der Industriestrategie vorgesehen ist“, so Neumayer. „Es braucht klare und verlässliche Rahmenbedingungen, damit Unternehmen mit der angekündigten Entlastung planen können – insbesondere angesichts geopolitischer Verwerfungen und steigender Energiepreise.“

Zentral ist aus Sicht der IV, dass es zu keinen Wettbewerbsnachteilen gegenüber Deutschland als wichtigstem Handelspartner kommt. „Unsere Unternehmen stehen im direkten Wettbewerb mit deutschen Betrieben. Wenn dort die Energiepreise abgefedert werden, müssen auch wir vergleichbare Rahmenbedingungen schaffen“, unterstreicht Neumayer. „Ein wettbewerbsfähiger Industriestrompreis oder gleichwertige Entlastungen sind entscheidend, um Wertschöpfung, Investitionen und Arbeitsplätze in Österreich zu sichern. Die entsprechenden Maßnahmen sind angekündigt – jetzt braucht es eine rasche und praxistaugliche Umsetzung.“

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