Validvent erhält MiCAR-Konzession für Krypto-Anlageberatung

Wien (OTS) -

Die Validvent Technology GmbH hat die Konzession als Crypto Asset Service Provider (CASP) für die Anlageberatung zu Kryptowerten gemäß der europäischen MiCAR-Verordnung erhalten. Damit zählt Validvent zu den Anbietern, die Krypto-Anlageberatung im Rahmen des neuen EU-Regelwerks erbringen dürfen.

Die Mehrheit der aktuell rund 185 registrierten CASPs in Europa ist in Bereichen wie Handel, Verwahrung oder Zahlungsabwicklung tätig. Validvent verfolgt hingegen einen unabhängigen Beratungsansatz ohne eigene Plattformstruktur.

Im Mittelpunkt steht das Prinzip des Self-Hosted Investing: Kunden behalten die Kontrolle über ihre Krypto-Assets und investieren nicht über zentrale Plattformen. Dieser Ansatz orientiert sich am Grundgedanken der Kryptoökonomie: finanzielle Souveränität ohne Intermediäre. The future is decentralised.

Mit der MiCAR wurde erstmals ein einheitlicher regulatorischer Rahmen für Kryptoassets in der Europäischen Union geschaffen. Die Verordnung definiert klare Anforderungen für Anbieter und trägt zur Stärkung von Transparenz und Anlegerschutz bei.