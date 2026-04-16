Dritte „Lange Nacht der Chöre“ in Krems

St. Pölten (OTS) -

Bereits zum dritten Mal wird die Kremser Innenstadt am Mittwoch, 13. Mai 2026, zum Brennpunkt der heimischen Chorszene, wenn die Volkskultur Niederösterreich gemeinsam mit dem Chorverband NÖ und der Vokalakademie Niederösterreich die „Lange Nacht der Chöre“ ausruft. Bei freiem Eintritt können sich die Gäste an diesem Abend an mehreren Standorten ein Bild von der niederösterreichischen Chorlandschaft machen sowie beim abschließenden Open Air am Pfarrplatz mitsingen.

„Gemeinsames Singen verbindet, berührt und schafft Freude. Es bereichert unsere Gemeinschaft. Umso mehr freut es mich, dass die Lange Nacht der Chöre auch in Krems Teil dieser österreichweiten Initiative ist“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Ab 19 Uhr 30 Chöre werden in Krems 45 Chöre und Vokalensembles aus 14 Bezirken mit rund 1.200 Sängerinnen und Sängern aus allen Landesteilen Kurzkonzerte an zehn Indoor-Schauplätzen geben. Aufgrund des laufenden Eurovision Song Contests startete die Chorszene Niederösterreich den Aufruf an teilnehmende Chöre, für ihre Darbietungen Songs aus vergangenen oder aktuellen ESC-Wettbewerben vorzubereiten. Alle zehn Schauplätze sind fußläufig zu erreichen, was ein vielfältiges Konzert-Erlebnis garantiert.

Abschließend treffen einander alle teilnehmenden Chöre um 22 Uhr 30 am Pfarrplatz St. Veit, um den Abend mit einem fulminanten Chorfinale und gemeinsamen Liedern zu beschließen. Begleitet vom Landesjugendchor Niederösterreich sowie Florian Nentwich & Band werden Tshela Moya, der Hasbacher-Jodler und Weit, weit weg gesungen.

Das Format „Die Lange Nacht der Chöre“ wurde 2013 in Salzburg initiiert, um Chören und Vokalensembles eine breite Öffentlichkeit zu geben. Termin ist traditionell der Mittwoch vor Christi Himmelfahrt, insgesamt sieben Bundesländer beteiligen sich an der Initiative.

Alle Informationen und das Programm auf www.langenachtderchoere-noe.at