- 16.04.2026, 15:38:03
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"Dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen" Thomas Bernhard heute
Einladung zur Pressekonferenz und -führung anlässlich der Eröffnung der Sonderausstellung im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek
Am Mittwoch, 29. April 2026, um 10 Uhr
vor Ort im Literaturmuseum
Johannesgasse 6, 1010 Wien
oder virtuell über den Stream.
Mit
Mag. Michaela Mayr, Generaldirektorin
der Österreichischen Nationalbibliothek
Priv.-Doz. Dr. Bernhard Fetz, Kurator der Ausstellung und Direktor des Literaturarchivs sowie des Literaturmuseums
der Österreichischen Nationalbibliothek
Mag. Katharina Manojlovic, Kuratorin der Ausstellung sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Literaturmuseums
der Österreichischen Nationalbibliothek
Als einer der international bekanntesten österreichischen Künstler polarisierte Thomas Bernhard, dessen Nachlass sich seit 2023 am Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek befindet, sein Publikum und die österreichische Gesellschaft wie kaum ein Zweiter. Was fasziniert am Werk dieses einzelgängerischen Dandys, radikalen Provokateurs und vermeintlichen Misanthropen? Worin liegt gerade heute die Sogwirkung seines hochmusikalischen Sounds? Und wie klingt es, wenn ein Computerprogramm die Texte weiterschreibt?
Die Sonderausstellung im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek rückt ein Werk von weltliterarischer Geltung in den Mittelpunkt und präsentiert Unbekanntes und Unerwartetes aus Schriften und Korrespondenzen des österreichischen Ausnahmeschriftstellers und rückt mit noch nie zuvor gezeigten Fundstücken wie Lebensdokumenten, Fotografien, persönlichen Gegenständen, selbstgestalteten Möbeln und architektonischen Modellen wenig beleuchtete Facetten in den Fokus. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Echo seines Werks in der internationalen Gegenwartsliteratur zu.
Um Anmeldung wird gebeten bis Montag, 27. April 2026 unter: [email protected]
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