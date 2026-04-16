"Dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen" Thomas Bernhard heute

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 29. April 2026, um 10 Uhr

vor Ort im Literaturmuseum

Johannesgasse 6, 1010 Wien



oder virtuell über den Stream.



Mit



Mag. Michaela Mayr, Generaldirektorin

der Österreichischen Nationalbibliothek



Priv.-Doz. Dr. Bernhard Fetz, Kurator der Ausstellung und Direktor des Literaturarchivs sowie des Literaturmuseums

der Österreichischen Nationalbibliothek



Mag. Katharina Manojlovic, Kuratorin der Ausstellung sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Literaturmuseums

der Österreichischen Nationalbibliothek



Als einer der international bekanntesten österreichischen Künstler polarisierte Thomas Bernhard, dessen Nachlass sich seit 2023 am Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek befindet, sein Publikum und die österreichische Gesellschaft wie kaum ein Zweiter. Was fasziniert am Werk dieses einzelgängerischen Dandys, radikalen Provokateurs und vermeintlichen Misanthropen? Worin liegt gerade heute die Sogwirkung seines hochmusikalischen Sounds? Und wie klingt es, wenn ein Computerprogramm die Texte weiterschreibt?



Die Sonderausstellung im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek rückt ein Werk von weltliterarischer Geltung in den Mittelpunkt und präsentiert Unbekanntes und Unerwartetes aus Schriften und Korrespondenzen des österreichischen Ausnahmeschriftstellers und rückt mit noch nie zuvor gezeigten Fundstücken wie Lebensdokumenten, Fotografien, persönlichen Gegenständen, selbstgestalteten Möbeln und architektonischen Modellen wenig beleuchtete Facetten in den Fokus. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Echo seines Werks in der internationalen Gegenwartsliteratur zu.

Um Anmeldung wird gebeten bis Montag, 27. April 2026 unter: [email protected]