  • 16.04.2026, 14:05:32
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AVISO: PK Wiener Volkspartei: „Freiheit für die Wirtschaft – Aufschwung für den Standort Wien“

Wien (OTS) - 

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:

„Freiheit für die Wirtschaft – Aufschwung für den Standort Wien“

Wien verliert zunehmend an wirtschaftlicher Dynamik. Andere Bundesländer überholen Wien bei Kaufkraft, Beschäftigung und Wachstum – die Bundeshauptstadt bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück. Hohe Abgaben, steigende Kosten und fehlende Reformen belasten Betriebe und gefährden Arbeitsplätze.

Die Wiener Volkspartei präsentiert daher ein Wirtschaftspaket mit konkreten Maßnahmen zur Stärkung des Standorts, zur Entlastung der Unternehmen und zur Förderung von Beschäftigung. Ziel ist es, Wien wieder zu einer starken Wirtschafts- und Arbeitsmetropole zu machen, in der Leistung etwas zählt.

Teilnehmer:
· Landesparteiobmann Markus Figl
· Stadträtin Kasia Greco

Datum: Dienstag, 21. April 2026
Ort: Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien
Zeit: 10:00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

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