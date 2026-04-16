AVISO: Lokalaugenschein bei polizeilicher Fahrrad-Schwerpunktaktion

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner und der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, Peter Hanke, nehmen an einer Fahrrad-Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion Niederösterreich teil. Es wird Pressestatements beider Minister sowie des Leiters der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Brigadier Willy Konrath geben. Im Fokus steht die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrollmaßnahmen sowie gesetzliche Verschärfungen.

Wann: 20. April 2026, 9 Uhr

Wo: Klostergasse – Kreuzung Parkpromenade (beim Kreisverkehr), 3100 St. Pölten

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Hinweis: Eine Tonangel ist erforderlich.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/mr3npf76