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AVISO: Lokalaugenschein bei polizeilicher Fahrrad-Schwerpunktaktion
Lokalaugenschein und Statements von Innenminister Gerhard Karner, Verkehrsminister Peter Hanke und LVA-Leiter Brigadier Willy Konrath – 20. April 2026, 9 Uhr, St. Pölten
Innenminister Gerhard Karner und der Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, Peter Hanke, nehmen an einer Fahrrad-Schwerpunktaktion der Landespolizeidirektion Niederösterreich teil. Es wird Pressestatements beider Minister sowie des Leiters der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, Brigadier Willy Konrath geben. Im Fokus steht die Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kontrollmaßnahmen sowie gesetzliche Verschärfungen.
Wann: 20. April 2026, 9 Uhr
Wo: Klostergasse – Kreuzung Parkpromenade (beim Kreisverkehr), 3100 St. Pölten
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