AVISO - Online-PK GLOBAL 2000: Schutz für die letzten Naturwälder Österreichs

Wien, am 16.4. (OTS) -

Am 25. April ist der UN-Welttag des Baumes. Gesunde Bäume und intakte Wälder sind zentrale Elemente für die Sicherung von Artenvielfalt, Ökosystemen und Klima. Besonders schützenswert sind die letzten Naturwälder mit teils jahrhundertealten Baum-Veteranen. Ein Teil dieser Wälder befindet sich zwar in Europaschutzgebieten, sie sind aber nicht vor Abholzungen sicher. Außerdem gibt es bislang keine umfassende und öffentlich zugängliche Erhebung der Naturwälder in Österreich.

EU-Vorgaben verlangen jedoch, dass alle Ur- und Naturwälder in der EU kartiert und strikt geschützt werden. Abholzungen in alten Wäldern in Europaschutzgebieten stuft der EUGH als EU-rechtswidrig ein. Ein neues Rechtsgutachten hat untersucht, wie Österreich bzw. die einzelnen Bundesländer mit Ur- und Naturwäldern in Europaschutzgebieten rechtlich umgehen müssen.

Im Rahmen der Online-PK werden wir das Rechtsgutachten präsentieren, die kritische Situation der Naturwälder in Österreich erläutern und Schlussfolgerungen für die Naturschutzpolitik in Österreich vorlegen.

Donnerstag, 23. April um 10 Uhr via ZOOM

Dominik Linhard, GLOBAL 2000

Cornelia Ziehm, Rechtsanwältin, Spezialgebiet Umweltrecht

Matthias Schickhofer, Naturschützer und Publizist

Um Anmeldung an [email protected] wird gebeten.