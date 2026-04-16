- 16.04.2026, 13:26:32
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- OTS0132
REMINDER + ZEITÄNDERUNG: Europas größtes Bildungsfestival geht wieder on Tour
Einladung zur Programmpräsentation des Future Fit Festivals 2026
Jobs und Skills der Zukunft kennenlernen, praxisorientierte Berufsorientierung und alle Infos rund um Aus- und Weiterbildungen in Zukunftsberufen – das bietet das Future Fit Festival on Tour des waff von 18. Mai bis 15. Juni.
Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak, NEOS-Sprecherin für Arbeit, Medien und Transparenz und waff-Vorstandsmitglied Maria In der Maur-Koenne sowie waff-Geschäftsführer Marko Miloradović präsentieren die Höhepunkte des Festivalprogramms.
Bitte merken Sie sich vor:
Zeit: Montag, 20. April 2026, 10:00 Uhr
Ort: Happylab Wien, Schönngasse 15-17, 1020 Wien
Um Anmeldung zur Programmpräsentation wird ersucht unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
Johann Baumgartner
Mediensprecher waff
Telefon: +43 676 829 82 330
Mail: [email protected]
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