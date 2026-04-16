  • 16.04.2026, 13:26:32
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  • OTS0132

REMINDER + ZEITÄNDERUNG: Europas größtes Bildungsfestival geht wieder on Tour

Einladung zur Programmpräsentation des Future Fit Festivals 2026

Wien (OTS) - 

Jobs und Skills der Zukunft kennenlernen, praxisorientierte Berufsorientierung und alle Infos rund um Aus- und Weiterbildungen in Zukunftsberufen – das bietet das Future Fit Festival on Tour des waff von 18. Mai bis 15. Juni.

Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak, NEOS-Sprecherin für Arbeit, Medien und Transparenz und waff-Vorstandsmitglied Maria In der Maur-Koenne sowie waff-Geschäftsführer Marko Miloradović präsentieren die Höhepunkte des Festivalprogramms.

Bitte merken Sie sich vor:

Zeit: Montag, 20. April 2026, 10:00 Uhr
Ort: Happylab Wien, Schönngasse 15-17, 1020 Wien

Um Anmeldung zur Programmpräsentation wird ersucht unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Johann Baumgartner
Mediensprecher waff
Telefon: +43 676 829 82 330
Mail: [email protected]

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Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Johann Baumgartner
Mediensprecher waff
Telefon: +43 676 829 82 330
Mail: [email protected]

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