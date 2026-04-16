- 16.04.2026, 12:30:32
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- OTS0119
Termine am 17. April in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Medientermin Demokratieschule Wien mit u.a. Vizebürgermeisterin und Stadträtin Bettina Emmerling, Bezirksvorsteherin Julia Lessacher und Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs (6., Medienmittelschule am Loquaiplatz, Loquaiplatz 4)
(Schluss)
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