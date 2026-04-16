  • 16.04.2026, 12:23:02
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FPÖ-Fiedler: „Eure Stimme macht den Unterschied – Systemwechsel jetzt“

Präsentation der ersten Plakatwelle der FPÖ Neunkirchen am Zirkusplatz

Neunkirchen (OTS) - 

„Gerade hier setzen wir ein Zeichen. Wir wollen jene Menschen erreichen, die von Bundes- und Stadtpolitik enttäuscht sind. Wir sagen klar: Eure Stimme kann diesmal den Unterschied machen – für einen echten Systemwechsel“, sagte FPÖ Neunkirchen Spitzenkandidat LAbg. Helmut Fiedler bei der heutigen Präsentation der ersten Plakatwelle am Zirkusplatz, einem Wahlsprengel, der 2025 mit nur 40,55 % die niedrigste Wahlbeteiligung aufwies.

Die FPÖ richtet sich bewusst an Nicht-Wähler und politikverdrossene Neunkirchner: „Kommt zurück zur Wahlurne – ihr entscheidet hier, nicht die Politiker. Der Chef in der Stadt ist die Bevölkerung“, so Fiedler.

Mit zwei klaren Botschaften, nämlich „Schlussstrich“ und „Systemwechsel“ wendet sich die FPÖ Neunkirchen ganz kurz und knackig an die Bevölkerung. „Was sich im letzten Jahr bei der ÖVP abgespielt hat, war Chaos pur. Und just jener Finanzstadtrat, der die Probleme 15 Jahre mitverantwortet hat, wurde am Ende zum Bürgermeister gemacht. Daher Schluss mit diesem Kasperltheater. Neunkirchen kann mehr. Mit uns wird ein Schlussstrich gezogen und wir bringen die Stadt wieder auf die Überholspur“, so Fiedler selbstbewusst und voller Elan.

„Wir versprechen: Wir machen es anders. Anders als die Systemparteien, anders als 16 Jahre Chaospolitik. Wir stehen zu unserem Wort – vor der Wahl und nach der Wahl. Gemeinsam mit den Bürgern werden wir den Systemwechsel schaffen. Systemwechsel heißt, dass die Bevölkerung im Zentrum der Politik steht. Neunkirchen hat es verdient“, schloss der FPÖ Neunkirchen Frontmann.

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