SPÖ-Seltenheim zu März-Inflation: „Während Kickl weiter Teuerungstreiber Trump anbetet, tut SPÖ alles, um Teuerung zu dämpfen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont zur heute, Donnerstag, veröffentlichten Teuerungsrate: „Weltweit – auch in Österreich – müssen die Menschen jetzt die Rechnung für den von Kickl-Vorbild Trump begonnenen Iran-Krieg zahlen. Wir können den Krieg nicht beenden, aber die SPÖ in der Regierung ist die Garantin dafür, dass sich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Wir lassen die Teuerung nicht durchrauschen, sondern werden auch weiterhin konsequent dafür arbeiten, die Teuerung zu drücken. Während Chaos-Kickl weiter Kriegs- und Teuerungstreiber Trump anbetet, tut die SPÖ alles, um die Teuerung zu dämpfen und die Menschen vor extremen Preissprüngen zu schützen“, betonte Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die SPÖ in der Regierung ist der Motor im Kampf gegen die Teuerung. Mit harter Arbeit und einer Vielzahl von Anti-Teuerungsmaßnahmen wie Eingriffen bei Wohnen und Energie ist es uns gelungen, eine Trendwende einzuleiten und die Teuerung nach Jahren der Rekordinflation zu Jahresanfang auf 2 Prozent zu drücken. Der von Kickl-Vorbild Trump begonnene Krieg ist schuld daran, dass die Inflation jetzt wieder steigt. Umso wichtiger ist der konsequente Einsatz der SPÖ gegen die Teuerung. Mit Anfang April sind mit dem Strom-Sozialtarif, der Mietpreisbremse, dem Anti-Mogelpackungs-Gesetz und der Spritpreisbremse vier weitere Anti-Teuerungsmaßnahmen in Kraft getreten, die es ohne SPÖ nicht gegeben hätte. Und wir bleiben dran. Wir greifen auch bei den Lebensmittelpreisen ein. Mit 1. Juli 2026 wird das Einkaufen durch die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel günstiger“, so Seltenheim, der betont: „Alle diese Maßnahmen entlasten die Menschen und dämpfen die Inflation. Umso verantwortungsloser sind daher die Tricksereien des Milliarden-Konzerns OMV bei der Spritpreisbremse auf dem Rücken der Autofahrer*innen“, so Seltenheim, der die OMV dazu aufruft, sich an geltende Gesetze zu halten und die Spritpreisbremse vollständig umzusetzen. (Schluss) mb/bj