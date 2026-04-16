19. Forschungsforum der FH/HAW in Graz bringt klare politische Signale für Weiterentwicklung

Graz (OTS) -

Am 15. und 16. April fand an der FH CAMPUS 02 das 19. Forschungsforum der Fachhochschulen (FFH 2026) statt. Rund 300 Teilnehmerinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Vertreterinnen von 17 Fachhochschulen bzw. Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (FH/HAW) nahmen an der Veranstaltung teil.

Insgesamt wurden 136 praxisnahe Forschungsprojekte aus Bereichen wie Automatisierung, Datenmanagement, Innovation, Marketing, Finance sowie Soziales und Gesundheit präsentiert. Im Zentrum standen konkrete Lösungen für aktuelle Herausforderungen und deren unmittelbarer Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft. Das Forschungsforum unterstrich damit eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der FH/HAW in der anwendungsorientierten Forschung – von der Idee bis zur Umsetzung.

FH/HAW als Schlüsselakteure im Innovationssystem

FH/HAW sind ein zentraler Bestandteil des österreichischen Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystems. Sie stärken Regionen, fördern soziale Durchlässigkeit und leisten durch ihre enge Zusammenarbeit mit Unternehmen – insbesondere mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – einen wesentlichen Beitrag zur schnellen Überführung von Forschung in marktfähige Innovationen.

Ein zentraler Programmpunkt war die Präsentation des „Grazer Memorandums“, das an Bundesministerin Holzleitner übergeben wurde. Das Memorandum, das auf einen einstimmigen Beschluss des FHK-Vorstandes zurückgeht, schärft die Rolle der FH/HAW als unverzichtbare Akteure im Innovationssystem und formuliert konkrete Maßnahmen zur Stärkung der angewandten Forschung.

Forderung nach nachhaltiger Forschungsfinanzierung

FHK-Präsidentin Ulrike Prommer betonte die Notwendigkeit struktureller Verbesserungen:

„ Es braucht ausreichende Forschungsmittel, um von der aktuellen Projektlogik wegzukommen und auch die Phasen vor, zwischen und nach drittmittelfinanzierten Projekten abzusichern. Gerade in Zeiten multipler Krisen sind Investitionen in die angewandte Forschung entscheidend. Unsere Hochschulen sind Schnellboote – wendig, flexibel und reaktionsfähig. Aber sie brauchen ausreichend Ressourcen. Eine Valorisierung der Fördersätze ist daher unerlässlich. “

Klare politische Signale für Weiterentwicklung

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner betonte im Rahmen des Forums die Bedeutung der FH/HAW für das Hochschulsystem und signalisierte Unterstützung für deren Weiterentwicklung. Sie zeigte Verständnis dafür, dass akkreditierte Doktoratsstudiengänge eine wichtige Entwicklungsperspektive für FH/HAW darstellen, und kündigte – wie im Regierungsprogramm vorgesehen – die Einrichtung einer Arbeitsgruppe an.

Bundesministerin Holzleitner unterstrich, dass alle Hochschulsektoren gleichermaßen wichtig seien, wenngleich unterschiedliche gesetzliche Strukturen bestünden. Die laufenden Budgetverhandlungen würden diese Bedeutung widerspiegeln – insbesondere mit Blick auf eine Valorisierung und eine neue Forschungskomponente.

Außerdem sprach sich Präsidentin Prommer für eine Entbürokratisierung der Akkreditierung von Studiengängen aus und begrüßte ausdrücklich die Unterstützung der Ministerin bei der Entwicklung akkreditierter Doktoratsstudiengänge an FH/HAW.

Auch Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark, hob die Bedeutung des Sektors hervor:

FH/HAW zeichnen sich laut Herk durch einen starken Gestaltungswillen und hohe Praxisorientierung aus. Ohne eine ausreichende Finanzierung riskiere man jedoch, dass Österreich im internationalen Wettbewerb an Boden verliere.

Ausblick

Das 20. Forschungsforum der Fachhochschulen findet im kommenden Jahr an der FH Technikum Wien statt.