Führungswechsel bei Zero Project International

Wien (OTS) -

Das Zero Project International schlägt ein neues Kapitel in der Organisationsführung auf. Martin Essl beruft Michael Fembek in die neu geschaffene Rolle des President Zero Project International, in der er die übergreifende strategische Weiterentwicklung der internationalen Aktivitäten verantworten wird. Mit 1. Mai 2026 übergibt Michael Fembek die operative Leitung des Zero Project International an Anna Königseder und Robin Tim Weis, die gemeinsam als Executive Directors alle Aktivitäten der globalen Plattform verantworten werden.

Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Michael Fembek das Zero Project in engster Zusammenarbeit mit Initiator und Essl Foundation-Vorstandsvorsitzendem Martin Essl zu einer einzigartigen, sektorübergreifenden und globalen Plattform aufgebaut – mit Fokus auf Innovationsforschung und -vernetzung für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.

„Die bemerkenswerte Entwicklung des Zero Project spricht für sich selbst — sie ist ein Zeugnis für Michael Fembeks außergewöhnliches Engagement und seine Vision, wofür wir ihm zutiefst dankbar sind“, sagt Martin Essl. „Mit Anna Königseder und Robin Tim Weis treffen wir die richtige Wahl für die Zukunft. Ich freue mich sehr über diese neue Konstellation unseres Führungsteams, durch die wir mit dem stetig wachsenden Zero Project Netzwerk weltweit effektiv zusammenarbeiten können, um unserem gemeinsamen Ziel einer Welt ohne Barrieren näher zu kommen.“

Kontinuität und neue Perspektiven

Gründer Martin Essl wird weiterhin als Vorstandsvorsitzender der Essl Foundation fungieren, und auch Michael Fembek behält seinen Sitz im Vorstand der Essl Foundation. Auch die Bereiche Zero Project Inclusive Arts und Zero Project Austria verbleiben unter der direkten Leitung von Martin Essl. Das Führungsteam ist somit darauf ausgelegt, die Kontinuität der Kernmission des Zero Project zu gewährleisten und gleichzeitig frische Energie sowie neue Perspektiven in die expandierenden internationalen Aktivitäten der Organisation einzubringen.

„Nach 17 Jahren, in denen ich das Zero Project von Grund auf mit aufgebaut habe, erfolgt dieser Übergang in einem entscheidenden und dynamischen Moment. Die kommenden Herausforderungen — in der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, in der multilateralen Interessenvertretung und im Systemwandel — machen die Arbeit des Zero Project notwendiger denn je“, so Michael Fembek. „Anna und Robin bringen genau die Kompetenzen, die Leidenschaft und die globale Perspektive mit, die erforderlich sind, um die Aktivitäten und Partnerschaften des Zero Project in den kommenden Jahren zu gestalten.“

Anna Königseder ist seit 2019 Teil des Zero Project Teams, zuletzt als Director of Business Partnerships and Operations. Sie verfügt über Berufserfahrung aus dem Privat- und Industriesektor in Österreich sowie auf internationaler Ebene.

Robin Tim Weis stieß 2021 zum Zero Project und war zuletzt als Director of International Affairs federführend im Aufbau strategischer Partnerschaften tätig. Sein Hintergrund umfasst Wissenschaftsdiplomatie und internationale Angelegenheiten.

Sektorübergreifende Zusammenarbeit und Partnerschaften

Unter dem neuen Führungsteam wird das Zero Project International die enge Zusammenarbeit und den kontinuierlichen Austausch mit Expertinnen und Experten des globalen Netzwerks fortsetzen, um seine Strategie und Aktivitäten stetig weiterzuentwickeln.

Der diesjährige Forschungszyklus des Zero Project startet am 11. Mai 2026 mit einem weltweiten Aufruf zur Einreichung von Nominierungen von Innovationen in den Bereichen Selbstbestimmes Leben, Politische Teilhabe und Assistive Technologien.