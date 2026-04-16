Podiumsdiskussion im ORF Vorarlberg: „Mobbing – wie schützen wir unsere Kinder?“

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg widmet sich dem Thema Mobbing seit Mitte Februar 2026 in einem multimedialen Schwerpunkt. Ein Anlassfall, der in der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich, 19.00 Uhr, ORF 2 V) behandelt wurde, hat Reaktionen aus ganz Vorarlberg ausgelöst. Zahlreiche weitere Fälle wurden an die Redaktion herangetragen, Betroffene und deren Eltern haben sich gemeldet. Expertinnen und Experten aus Pädagogik, Sozialarbeit und Elterninitiativen haben Lösungsansätze gegen Mobbing präsentiert. Nun werden die unterschiedlichen Aspekte im Rahmen einer Podiumsdiskussion im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn beleuchtet.

Breit gefächertes Podium

Über mögliche Wege gegen Mobbing sprechen Sabine Hirsch, Mutter eines zehnjährigen Mobbingopfers, Christian Kompatscher von der Bildungsdirektion Vorarlberg, Michaela Uitz-Steinhauser als Psychologin, Psychotherapeutin und Bildungswissenschafterin an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg sowie Kinder- und Jugendanwalt Christian Netzer. Stefan Krobath vom ORF Vorarlberg moderiert im großen Publikumsstudio.

Alle zum Mitdiskutieren eingeladen

Weitere Betroffene haben ihr Kommen zugesagt und werden wichtige Stimmen aus dem Publikum sein. Darunter sind Liana Feneberg (Mutter eines Mobbingopfers im Bregenzerwald), Dominik Meusburger (Leiter der ifs-Schulsozialarbeit) und Heidi Sutterlüty (Gründerin des Mobbing-Präventionskonzeptes „Herzschlau“). Auch Vertreter der politischen Parteien im Vorarlberger Landtag werden an der Veranstaltung teilnehmen.

Live-Übertragung und multimediale Aufbereitung

Die Podiumsdiskussion wird am 23. April von 20.00 bis 21.30 Uhr live in ORF Radio Vorarlberg übertragen. Eine Zusammenfassung gibt es am darauffolgenden Tag bei ORF Radio Vorarlberg, in der TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (19.00 Uhr, ORF 2 V) sowie online auf https://vorarlberg.ORF.at. Die ganze Diskussion kann außerdem als Podcast auf der ORF-Audioplattform sound.ORF.at nachgehört werden.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die vielen Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben uns gezeigt, wie groß der Bedarf ist, das Thema Mobbing vertieft aufzugreifen. Mit dieser Podiumsdiskussion bündeln wir die zahlreichen Aspekte, die in den vergangenen Wochen in allen Medien des ORF Vorarlberg zu diesem Thema behandelt wurden und zeigen Wege der Unterstützung für Betroffene auf.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Beim Thema Mobbing an Schulen geht es um eines, nämlich um die psychische Gesundheit und Unversehrtheit unserer Kinder. Mit einer sachlichen Diskussion wollen wir unterschiedliche Lösungswege beleuchten, wie Kinder unterstützt werden können.“

Stefan Krobath, Redakteur Mobbing-Schwerpunkt ORF Vorarlberg: „Seit der Berichterstattung über diverse Mobbing-Fälle hat es viele Reaktionen gegeben – aber auch kontroverse Diskussionen über verschiedene Lösungswege. Wir möchten uns einen Abend lang Zeit nehmen für die wichtigsten Fragen. Wir stellen Fakten vor, hören Betroffenen zu und diskutieren Lösungsansätze. Und wir hoffen, so einen weiteren Beitrag gegen Mobbing leisten zu können.“