APA-Science Themenspecial: Alle reden übers Klima, aber keiner hört mehr zu

Wien (OTS) -

Die alarmierenden Fakten zum Klimawandel sind in einem großen Teil der Bevölkerung unumstritten. Gleichzeitig finden Wissenschaft und Medien bei der Vermittlung neuer Erkenntnisse scheinbar immer weniger Gehör. Krisen aller Art überlagern das Thema zusehends. Wie lässt sich das ändern? Welche neuen Ansätze und Strategien verfolgen Journalismus, aber auch Kunst und Kultur, um die Aufmerksamkeit auf die heute wohl zentralste gesellschaftliche Herausforderung zu lenken? APA-Science hat sich in einem neuen Themenschwerpunkt umgehört.

Medien finden neue Formate

In der Medienbranche werde verstärkt versucht, mit Formaten zu punkten, die die Bedeutung des Klimaschutzes für den Alltag der Menschen in den Vordergrund stellen, erklärten Journalistinnen und Journalisten bei einer Diskussionsrunde (auch als Podcast abrufbar) in der APA - Austria Presse Agentur in Wien. Der Iran-Krieg und die gestiegenen Benzinpreise an der Tankstelle könnten beispielsweise ein möglicher Anknüpfungspunkt zur Diskussion über eine größere Unabhängigkeit durch erneuerbare Energien sein. Berichte, die die eigene Lebenssituation betreffen, erhalten in der aktuellen Situation jedenfalls mehr Aufmerksamkeit, so der Tenor.

Vermittlung über Kunst und Kultur

Nicht nur in Medien, auch in Kunst und Kultur kommt man klarerweise nicht an dem Thema vorbei. Deshalb beleuchtet APA-Science im neuen Special auch, wie etwa Museen mit dem Thema Klima und Umweltproteste umgehen. Oder welche Ansätze zur Vermittlung von Klimathemen in der Literatur angewendet werden – Stichwort „Climate Fiction“. Was bei Leserinnen und Lesern dabei ausgelöst werden soll? Emotionen. Auf diese setzt auch die Vermittlung von Klimathemen über Comics und Cartoons, wie Expertinnen und Experten berichten.

Wer ums Zuhören kaum herumkommt, sind Schülerinnen und Schüler. Allerdings hängt es von den Lehrkräften ab, wie stark der Klimawandel im Unterricht thematisiert wird. Zusätzlich stellt sich die Frage, wie aktuell Klimathemen in Schulbüchern sein können, wenn man die Vorlaufzeit der Entstehung berücksichtigt.

Ein Thema, mehrere Ansätze

Neue Formate, Zugänge und Ansätze: Die neue APA-Science-Recherche gibt Einblick in verschiedene gesellschaftliche Bereiche, die sich mit der Vermittlung von Klimathemen beschäftigen und wie sie sich trotz großer Herausforderungen Gehör verschaffen.

Der gesamte Themenschwerpunkt ist abrufbar unter: https://science.apa.at/thema/alle-reden-uebers-klima/

Die Podcastfolge steht über alle gängigen Plattformen (Spotify, Apple Music, etc.) zum Streaming bereit sowie unter: https://science.apa.at/podcast/#44

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