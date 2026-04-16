  • 16.04.2026, 11:43:32
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„Gute Nacht Österreich“ am 17. April über Donald Trump, mehr Rücksicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und die Epstein-Files

Neue Ausgabe von Peter Kliens Late-Night-Satire in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Ist Donald Trump von Gott gesandt? Zumindest scheint er das zu glauben, hat er sich doch in dieser Woche in einem Posting als Jesus präsentiert. Aus diesem Selbstverständnis heraus attackiert er wohl auch Papst Leo XIV., von dem er „kein großer Fan“ ist. Peter Klien offenbart in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 17. April 2026, um 23.15 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON die religiöse Seite des Kultes um den Mann im Weißen Haus und beleuchtet seinen Konflikt mit dem Vatikan.

Außerdem wirft „Gute Nacht Österreich“ einen Blick zurück auf die Parlamentswahl in Ungarn und die internationalen Reaktionen auf die Niederlage Viktor Orbáns.

In Österreich benutzen unzählige Menschen tagtäglich öffentliche Verkehrsmittel. Und viele von ihnen fühlen sich durch lautes Telefonieren oder egoistisches Verhalten anderer Fahrgäste belästigt. In Salzburg und Wien wurden deshalb Kampagnen für ein rücksichtvolles Miteinander in Öffis gestartet. Peter Klien schaut sich diese etwas genauer an und „Gute Nacht Österreich“-Reporter Walter Pflanzl (Bernhard Murg) berichtet dazu direkt aus einer U-Bahn-Station.

Der Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zieht auch nach dessen Tod noch weite Kreise. Prominente in aller Welt fürchten sich vor weiteren Veröffentlichungen, die ihrem Ruf schaden könnten. Denn der Amerikaner hat über viele Jahre ein riesiges Netzwerk aus Mächtigen, Prominenten und Wissenschaftern aufgebaut, das auch bis nach Österreich reicht. Peter Klien durchforstet die „Epstein-Files“ nach rot-weiß-roten Verbindungen.

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