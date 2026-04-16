FORWIT begrüßt Uwe Cantner als neues Mitglied des Rates

Wien (OTS) -

Der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT) freut sich, Univ.-Prof. Dr. Uwe Cantner als neues Mitglied willkommen zu heißen. Der renommierte Innovationsökonom und frühere Vorsitzende der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) der deutschen Bundesregierung bringt umfassende Erfahrung an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft mit.

Cantner gilt als einer der profiliertesten Expert:innen Europas für Innovations- und Technologiepolitik. Seine wissenschaftliche Arbeit und langjährige Beratungstätigkeit prägen die Diskussion über den Aufbau leistungs- und wettbewerbsfähiger Innovationssysteme in Europa seit vielen Jahren.

Uwe Cantner sieht seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in Wissenschaft und Politikberatung in den österreichischen Kontext einzubringen. Der FORWIT ist eine starke Plattform, um fundierte Analysen mit strategischem Denken zu verbinden – genau das braucht es, um zukunftsorientierte Innovationspolitik zu gestalten.“

„Mit Uwe Cantner verstärkt eine international anerkannte Persönlichkeit unser Gremium“ , betont Thomas Henzinger, Vorsitzender des FORWIT. „Seine Expertise in der Analyse und Gestaltung von Innovationssystemen wird für unsere Arbeit von großem Wert sein – gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung einer evidenzbasierten Innovationspolitik in Österreich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Die Bestellung von Uwe Cantner unterstreicht die Rolle des FORWIT als unabhängiges, wissenschaftlich fundiertes Beratungsgremium der österreichischen Bundesregierung. Zugleich stärkt der Rat seine internationale Vernetzung und seinen Anspruch, strategische Impulse für ein innovationsstarkes Österreich zu setzen.

Zur Person: Uwe Cantner

Univ.-Prof. Dr. Uwe Cantner ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Vizepräsident für wissenschaftlichen Nachwuchs und Diversität an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Von 2019 bis 2023 war er Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), die die deutsche Bundesregierung in Fragen der Forschungs- und Innovationspolitik berät. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Innovationsökonomie, technologischer Wandel und Dynamik von Innovationssystemen. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit engagiert sich Cantner in verschiedenen internationalen Gremien zur Förderung einer wissensbasierten Innovationspolitik.

