Melissa Naschenweng bekommt erste Wachsfigur im Madame Tussauds Wien

Wien (OTS) -

Madame Tussauds Wien macht sich bereit für eine große Sommerenthüllung: Heute veröffentlichtes Material bestätigt, dass die allererste Figur der Schlagersensation Melissa Naschenweng schon bald in der weltberühmten Attraktion im Prater präsentiert wird.

Die 35-jährige Sängerin, die mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“, „Kompliment“ oder „Rosa Dynamit“ die Schlagerszene im deutschsprachigen Raum auf den Kopf gestellt hat, hat eng mit dem Studioteam von Madame Tussauds zusammengearbeitet. Die hochqualifizierten Künstler haben in einer dreistündigen Vermessung, die Mitte Oktober 2025 stattfand, jedes noch so präzise Detail des Stars festgehalten. Vom perfekten Hautton bis hin zur exakten Haar- und Augenfarbe als auch der richtigen Körpergröße – kein Detail wurde ausgelassen, um die Figur so lebensecht wie möglich darzustellen.

Die Ankündigung fällt kurz nach der TV-Erstausstrahlung ihrer ersten großen Schauspiel-Hauptrolle im Film „Herzklang – Zurück zu mir“.

Über ihre erste eigene Wachsfigur im Wiener Madame Tussauds sagt Naschenweng folgendes: „Als ich die Nachricht bekommen habe, war ich ehrlich gesagt erst einmal sprachlos. Damit rechnet man ja nicht - dass ausgerechnet ich, die Melissa aus dem Lesachtal, eines Tages bei Madame Tussauds verewigt werde. Das ist für mich eine riesige Ehre und wahrscheinlich die schönste Auszeichnung, die ich je erhalten habe. In diesem Moment sind mir sofort all die Menschen eingefallen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Ohne sie wäre dieser Traum nie Wirklichkeit geworden.“

„Sie ist eine der größten modernen Schlagerstars in unserem Land – bodenständig, immens populär und immer Fan-nah. Dies spiegelte sich auch in unserer internen Besucherumfrage wider, bei dem sie auf den vordersten Plätzen zu finden war“, so Lukas Rauscher, Pressesprecher aus dem Madame Tussauds Wien. „Von dem Moment, als wir angefangen haben mit Melissa zu arbeiten, haben wir gespürt, wie sehr sich auch Melissa über diese Auszeichnung freut. Wir können es kaum erwarten, die Figur fertigzustellen und sie bald unseren Besuchern vorzustellen.“

In welcher Pose und in welchem Outfit die Figur zu sehen sein wird, darüber wird noch geschwiegen und Mitte Juni preisgegeben, wenn Melissa Naschenweng höchstpersönlich die Figur im Wiener Prater enthüllen wird. Das Ebenbild wird sich zu österreichischen Musikgrößen wie Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier und Christina Stürmer dazugesellen.

***

Pressebilder von der Vermessung finden Sie unter folgendem Link: https://www.swisstransfer.com/d/3d013c97-1547-4b7c-96af-23f094870e3f

(C): Madame Tussauds Wien