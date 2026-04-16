KOMKON 2026 am 7. Mai in Wien: Starke Eröffnungskeynotes und hochkarätige Panels zu Mut, Kommunikation, Medien und Zukunftsthemen

Wien (OTS) -

Die KOMKON 2026, veranstaltet vom PRVA (Public Relations Verband Austria) und der APA-Comm, bringt am 7. Mai 2026 führende Köpfe aus Kommunikation, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Mit einem vielfältigen Programm aus Keynotes, Panels und Best-Practice-Beispielen setzt die Konferenz auch heuer wieder starke Impulse für die Zukunft der Medien- und Kommunikationsbranche.

Die drei Keynotes, die den Ton der Konferenz angeben, kommen von Doris Schmidauer, Motivatorin, Beraterin und „First Volunteer“, Stefanie Rupp-Menedetter, Chief Communications Officer bei ProSiebenSat.1 Media SE und AMS-Chef Johannes Kopf.

Ein vielfältiges Programm mit hochkarätigen Panelbesetzungen

Im Zentrum der KOMKON stehen aktuelle Fragestellungen und Trends aus der Kommunikationsbranche. Hochkarätig besetzte Panels greifen Themen auf, wie: „Think Big! — Neuer Mut, große Möglichkeiten“ mit Marcel Friederich, Keynotespeaker und Journalist, Catharina Fendt, IKEA Österreich, Brigitte Uitz-Dallinger, Kommunikatorin des Eurovision Song Contests und Monika Fiala, Geschäftsführerin von Einwegpfand. Moderiert von Christian Kneil, APA.

„Trust, Propaganda, Fake News & Informationsqualität“ führt in die Diskussion über Vertrauen als härteste Währung in der Kommunikation mit Peter Klimek, Med Uni Wien, Andreas Seling, Dorda Rechtsanwälte, Helene Voglreiter, Redaktionsleiterin für Verifikation im ORF, und Verena Krawarik, Leiterin APA-medialab, moderiert von Nana Siebert, derStandard.

„Arbeitswelt, Transformation & Kommunikation“ mit Expert:innen wie AMS-Chef Johannes Kopf, Vollpension- Geschäftsführerin Karin Hermann-Arnold, Petra Mödlhammer-Prantner, Leiterin Marketing und Kommunikation ASFINAG, „HR Person of the year“ Michaela Buttazzoni, Director BDO und Eva Mandl, Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der WKW und Inhaberin von Himmelhoch. Geführt wird dieser Diskurs von Jörg Spreitzer, CEO Great Place To Work.

„Europa & Resilienz: Wie erzählt Europa seine Zukunft?“ Inputs zum neuen Narrativ kommen von Othmar Karas, Präsident EFA, Karl-Heinz Grundböck, Leiter Stabsstelle „Strategische Kommunikation“ in der Parlamentsdirektion, Wencke Hertzsch, Leiterin „Büro für Mitwirkung“ der Stadt Wien, Maria Scholl, Chefredakteurin APA, Nana Walzer, Kommunikationswissenschaftlerin, und Alexander Soucek, Europäische Weltraumorganisation ESA. Moderiert wird diese Expert:innenrunde von Andreas Grassl, österreichischer Politik-Influencer und Journalist.

„Future, KI & Innovation in Comms“. Moderator Alexander Oswald, Präsident Österreichische Marketing-Gesellschaft, führt Katharina Schell, stv. Chefredakteurin APA, Vlad Gozman, TEDxVienna-Gründer und Entrepreneur, Stefan Kollinger, Chief Innovation Officer ORF, Gerhard Kürner, CEO 506.ai, sowie Stephanie Meisl, KI-Expertin im Bereich Bewegtbild, durch die nötigen Anpassungen der Kommunikationswelt.

Spezialwissen bringen zudem die hochkarätigen Breakout-Sessions am KomKon 2026 auf die Bühne. Hier bekommt das Publikum kompakte Einblicke, praxisnahe Impulse und neue Perspektiven für die Kommunikationsarbeit im Wandel. Sessions wie „KI Search“ (COPE Group), „Zwischen Prompt und Posts“ (APA-Comm), „Influencer Relations“ (IKEA), „Krisenkommunikation im Praxistest“ (bettertogether group) u. v. führen durch einen spannenden Konferenztag.

Top besetzt, wird die KOMKON von der „Runde der Chefredakteurinnen“ geschlossen. Es diskutieren Isabelle Daniel, Politik-Chefredakteurin oe24, Katharina Schmidt, Chefredakteurin Wiener Zeitung, Karin Zauner, Chefredakteurin Salzburger Nachrichten unter der Moderation von Elke Ziegler, ORF, Wissenschaftsredaktion.

Das vollständige Programm finden Sie auf www.komkon.at.

Der “Heiße Tipp”: Der Pre-Event KOMKON Vorabend, am 6. Mai zum Thema „Mut.Macht.Momente.“

Er bringt in entspannter Networking Atmosphäre inspirierenden Kurzimpulse, bei denen Speaker:innen persönliche Mutgeschichten, die gleichermaßen berühren wie inspirieren. Mit dabei werden die mutigen Stories von Sängerin Sofia Reyna und dem Podcast-Star Stefan Lassnig sein.

Weitere Informationen & Programm: www.komkon.at

Über die KOMKON

Die KOMKON ist eine der führenden Plattformen für Kommunikationsprofis im deutschsprachigen Raum und vereint Expert:innen aus Wirtschaft, Medien und Agenturen. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, voneinander zu lernen und gemeinsam die Zukunft der Kommunikation zu gestalten.

KomKon 2026

Österreichs größter Branchenkongress für Kommunikationsexpert:innen

Datum: 07.05.2026, 09:00 Uhr - 07.05.2026, 17:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Tech Gate Vienna

Donau-City-Straße 1

1220 Wien

Österreich

URL: https://www.komkon.at