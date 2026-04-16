Innovationsminister Hanke beruft Uwe Cantner in FORWIT-Rat

Wien (OTS) -

Prominenter Neuzugang im Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung (FORWIT): Auf Bestellung von Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur wird Univ.-Prof. Dr. Uwe Cantner neues Mitglied im Beratungsgremium der österreichischen Bundesregierung.

Uwe Cantner zählt zu den weltweit renommiertesten Experten für Innovations- und Technologiepolitik und beschäftigt sich seit langem mit Schlüsseltechnologien. Mit dieser Expertise ist Professor Cantner ein echter Gewinn für die österreichische FTI-Politik, wie Innovationsminister Peter Hanke betont: “Mit der Industriestrategie 2035 haben wir als Bundesregierung den Weg vorgezeichnet, wie wir wieder zur Spitze der besten Industrienationen der Welt aufschließen wollen. Die Definition von insgesamt neun Schlüsseltechnologien und Stärkefeldern ist dabei ein zentraler Bestandteil. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in hochrangigen Beratungsgremien und seiner wissenschaftlichen sowie politikrelevanten Expertise, insbesondere zu transformativer Innovationspolitik, Produktivität, Technologiewandel und Governance unter Unsicherheit wird Uwe Cantner eine wesentliche Bereicherung im Rat” .

Cantner folgt Sylvia Schwaag Serger nach, die aus Kapazitätsgründen ihr Mandat zurückgelegt hatte. Uwe Cantner war von 2019 bis 2025 Vorsitzender der Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) der deutschen Bundesregierung. Die EFI erfüllt ähnlich Aufgaben wie der FORWIT in Österreich. Im Hauptberuf ist er Professor für Volkswirtschaftslehre and der Friedrich-Schiller-Universität Jena und als solcher Spezialist für Innovations- und Transformationsökonomie. Das macht Cantner zu einem hervorragenden Experten, der auf vielseitige Erfahrungen zurückgreifen kann.

Uwe Cantner wird gerade in der jetzigen, von großen Herausforderungen geprägten Zeit, im FORWIT als Beratungsorgan der österreichischen Bundesregierung zu einem außerordentlich wertvollen Mitglied. Das BMIMI ist stolz darauf, einen so anerkannten Experten gewonnen zu haben, der die Rolle und Bedeutung des FORWIT für Österreich als starken Forschungs-, Technologie- und Innovationsstandort weiter stärken wird.