Der „Ö1 Kulturtalk“ am 23.4. im ORF RadioCafe: „Eine neue Klima-Kultur. Wie Ökologie in Kunst und Kultur Einzug hält.“

Wien (OTS) -

Der „Ö1 Kulturtalk“ findet einmal monatlich live vor Publikum im ORF RadioKulturhaus statt. Am Donnerstag, den 23. April spricht Anna Soucek ab 19.00 Uhr im RadioCafe mit Journalistin Katharina Kropshofer (Falter), der Künstlerin Folke Köbberling und der Kuratorin Sophie Haslinger (Kunsthaus Wien) über Ökologie in Kunst und Kultur. In Ö1 ist die Aufzeichnung am Sonntag, den 26. April ab 18.15 Uhr zu hören.

Kann Kunst die Komplexität der globalen Klimakrise vermitteln? Kann sie Lösungsansätze reflektieren oder diese gar entwickeln? Oder sind diese Erwartungen schon zu hoch gegriffen? Welche Kanäle der Wissensvermittlung funktionieren? Braucht es diese überhaupt oder sind wir schon genug informiert über Phänomene wie die Auswirkungen der globalen Erwärmung oder die Ausbeutung fossiler Rohstoffe? Wieso ist es sinnvoll, über das Klima zu reden, wo doch andere globale Verwerfungen unsere Aufmerksamkeit fesseln? Was kann die Kulturproduktion beitragen? Darüber diskutiert Anna Soucek mit der Künstlerin Folke Köbberling, der Kuratorin Sophie Haslinger und der Journalistin Katharina Kropshofer anlässlich des Kunstfestivals Klima Biennale Wien.

Vertiefend und kommentierend widmet sich der „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) jeden letzten Sonntag im Monat dem aktuellen Geschehen in der österreichischen Kulturlandschaft. Führende Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten beschäftigen sich mit ausgewählten Bühnenproduktionen und Ausstellungen, mit literarischen Neuerscheinungen, musikalischen Highlights und Filmpremieren. In Form von Nachbesprechungen und Vorschauen wird das aktuelle Kunst- und Kulturgeschehen eingeordnet, beurteilt und der journalistischen Kritik der Gäste unterzogen. Darüber hinaus werden die Rahmenbedingungen für das Schaffen von Kunst in Österreich und die aktuellen Entwicklungen in der heimischen Kulturpolitik diskutiert. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.

Der „Ö1 Kulturtalk“ „Eine neue Klima-Kultur. Wie Ökologie in Kunst und Kultur Einzug hält.“ am 23. April im RadioCafe des ORF RadioKulturhauses beginnt um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).