Gartenstart: Jetzt zählen Geduld und richtige Auswahl

Leonding (OTS) -

Mit dem Start in die Gartensaison steigt auch die Aktivität rund um Balkon, Terrasse und Beet. Gerade jetzt braucht es Fingerspitzengefühl bei Auswahl, Standort und Zeitpunkt, damit sich der Garten gut entwickelt. Vieles ist bereits möglich, gleichzeitig erfordert diese Zeit aber auch ein gutes Gespür für Temperatur, Standort und Schutz, etwa im Hinblick auf Spätfröste. Spätfröste sind bis in den Mai keine Ausnahme und können insbesondere frostempfindliche Kulturen wie Tomaten, Zucchini oder Basilikum schädigen. „ Gerade jetzt kommt es nicht darauf an, möglichst schnell zu pflanzen, sondern die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit der passenden Kombination von Pflanzen lassen sich besonders gute Ergebnisse erzielen “, erklärt bellaflora Pflanzenexpertin Bettina. Wer schützt, bewusst auswählt und Schritt für Schritt vorgeht, schafft bessere Voraussetzungen für die kommenden Monate.