  • 16.04.2026, 09:53:03
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Bad Kreuzen: Wo kleine Auszeiten groß wirken

Manchmal reicht es, für ein paar Tage woanders zu sein. Das Wanderdorf Bad Kreuzen setzt auf kleine Auszeiten, die berühren und wie ein sanfter Neustart funktionieren.

Zwei Frauen machen eine Rast auf ihrer Wanderung und blicken sitzend ins Tal.
Villach/Bad Kreuzen (OTS) - 

Immer erreichbar, ständig informiert, dauerhaft gefordert: Für viele Menschen wird der Alltag immer mehr zur Last. Nicht Erlebnisdichte, sondern Entlastung wird zur neuen Reisemotivation. Viele wünschen sich einen Ort, an dem die Welt wieder leiser wird. Kurzurlaube oder Mikro-Auszeiten werden damit zur Antwort auf die Dauerbelastung.

In Oberösterreichs erstem Wanderdorf zählen nicht die zurückgelegten Höhenmeter, Wandern geschieht hier ohne Leistungsdruck. Dabei ist Wandern am Wasser das Leitmotiv: Mit Blick auf die Weite Donau, durch die schattigen Schluchten der Wolfsschlucht und vorbei an Waldbächen – kühlend im Sommer, beruhigend das ganze Jahr über. Österreichs größter Kneippgarten, Wassertreten in freier Natur sowie das Gradierwerk als Freiluftinhalatorium verbinden Bewegung mit gezielten Gesundheitsimpulsen. Keltische Kraftplätze wie Frauenstein oder Mondstein, der wanderbare Baumkreis sowie WYDA-Yoga („Druiden-Yoga“) vertiefen die innere Resonanz auf Natur.

Jede Jahreszeit erzählt hier ihre eigene Form der Auszeit: Frühling steht für Aufblühen und Grünkraft, Sommer für klimatische Frische, Herbst für Kraftplätze und Rückbesinnung, Winter für Rückzug und Stille. Die ganzjährigen Angebote machen den Ort im Strudengau zum durchgängigen Rückzugsraum.

Die Bad Kreuzner Wirkformel

Wasser, Kraftplätze und sanftes Wandern. Was international als „Coolcation“ oder „Urban Escape“ trendet, finden Erholungssuchende auch hier – ganz ohne Fernreise.

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Österreichs Wanderdörfer e.V.
Iris Zeiler
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 203
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wanderdoerfer.at

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