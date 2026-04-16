ÖAMTC: Ring und Kai am Samstag in Wien gesperrt

Wien (OTS) -

Am Samstag, 18. April 2026, werden mehrere Laufbewerbe im Zuge des VCM zu Sperren von Ring und Franz-Josefs-Kai führen. Der Ringabschnitt zwischen Stadiongasse und Schottengasse ist bereits ab Freitagabend, 17. April, 20:00 Uhr, gesperrt, erinnern die ÖAMTC-Expert:innen.

Samstag ab ca. 08:45 Uhr wird der Ring zusätzlich von Operngasse bis Stadiongasse nicht befahrbar sein, ab 17:30 Uhr werden Franz-Josefs-Kai und weitere Ringabschnitte gesperrt. Nach 19:30 Uhr sollten die meisten Bereiche – außer der vor dem Rathaus – wieder offen sein.

Zwtl.: ÖAMTC informiert auf allen Ebenen

Aufgrund der zahlreichen Straßensperren und Verkehrseinschränkungen empfiehlt sich die Anreise mit den U-Bahn-Linien. All jene, die am Marathontag unterwegs sein müssen, finden Routenauskünfte mit Berücksichtigung aller Straßensperren sowie Umleitungen bzw. Kurzführungen des Öffentlichen Verkehrs unter www.oeamtc.at/routenplaner bzw. in der ÖAMTC-APP unter „Route finden“. Auch unter der Info-Hotline des Clubs unter 0810 120 120 (Tarif provider-abhängig) erhält man Auskünfte über Sperrzeiten und auch Querungsmöglichkeiten.

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Lasser/Römer