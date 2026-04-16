Wien (OTS) -

Christmas in Vienna zählt seit vielen Jahren zu den musikalischen Fixsternen in der Adventszeit. Die Gala lädt alljährlich kurz vor Weihnachten mit Stars der Klassikwelt in den festlich geschmückten großen Saal des Wiener Konzerthauses – und dank dem ORF auch vor die heimischen Fernseher.

Heuer, am 16. und 17. Dezember 2026, stehen mit den Gesangssolist:innen Krassimira Stoyanova, Marina Rebeka, Piotr Beczala und Rafael Fingerlos vier international renommierte Klassikstars auf der Bühne. Es spielt das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der Leitung des britischen Dirigenten Leo Hussain und es singen die Wiener Sängerknaben, die Wiener Chormädchen und die Wiener Singakademie.

Das vielfältige Programm reicht von traditionellen Weihnachtliedern aus aller Welt bis zu populäreren Christmas-Songs.

Die Termine im Überblick:

Wiener Konzerthaus

Mittwoch, 16. Dezember 2026, 19.30 Uhr

Donnerstag, 17. Dezember 2026, 19.30 Uhr, Gala

Tickets unter:

16.12.: Christmas in Vienna 2026 | Wiener Konzerthaus

17.12.: Christmas in Vienna 2026 | Wiener Konzerthaus

Besetzung:

Krassimira Stoyanova, Sopran

Marina Rebeka, Sopran

Piotr Beczala, Tenor

Rafael Fingerlos, Bariton

Leo Hussain, Dirigent

Wiener Sängerknaben

Wiener Chormädchen

Wiener Singakademie

RSO Wien

Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.