OeKB Gruppe erzielt im Geschäftsjahr 2025 sehr gutes operatives Ergebnis

Wien (OTS) -

Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) und ihre Tochterinstitute Oesterreichische Entwicklungsbank AG, Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH und OeKB CSD GmbH konnten mit ihrem breiten Produkt- und Serviceportfolio Österreichs Wirtschaft in einem anhaltend herausfordernden Umfeld stärken und damit insgesamt eine sehr gute Geschäftsentwicklung verzeichnen. Vor allem im Bereich der Export Services wurde in einem von geopolitischen Risiken geprägtem Umfeld durch eine aktive Marktaufbereitung sowie einzelne Großprojekte ein deutlicher Anstieg des Neugeschäftsvolumens verzeichnet. Der Gewinn nach Steuern lag im Geschäftsjahr 2025 mit 73,1 Mio. EUR um 8,3 % über jenem des Vorjahres. Auch im Geschäftsjahr 2026 geht die OeKB Gruppe von einer positiven operativen Ertragsentwicklung aus.

Nach einer längeren Rezessionsphase kehrte Österreichs Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2025 auf einen zumindest moderaten Wachstumspfad zurück. Und auch die heimische Exportwirtschaft hat in einem von geo- und handelspolitischen Konflikten und der anhaltenden Konjunkturschwäche in Europa geprägtem Jahr abermals ihre hohe Resilienz unter Beweis gestellt. Der Rückgang beim Wert der Warenexporte ist laut den vorläufigen Ergebnissen von Statistik Austria mit -0,5 % im Vergleich zu 2024 sehr moderat ausgefallen.

Helmut Bernkopf, im Vorstand der OeKB für den Bereich Export Services zuständig: „Das Exportfördersystem hat sich einmal mehr gerade auch in einer ökonomisch und geopolitisch anspruchsvollen Situation als stabilisierender Faktor für die österreichische Wirtschaft erwiesen. Mehrere in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) aufgelegte Maßnahmenpakete und Produkterweiterungen haben bereits erste Früchte getragen. Und gemeinsam ist es uns auch im Geschäftsjahr 2025 wieder gelungen, unser breites Instrumentarium weiter zu optimieren, um damit die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft zielgerichtet zu stärken.“

Zielgerichtete Unterstützung der Exportwirtschaft

Aufgrund der anspruchsvollen wirtschaftlichen Lage und steigenden geopolitischen Unsicherheiten sowie einer aktiven Marktaufbereitung hat die OeKB im Bereich der Export Services eine im Vergleich zu 2024 deutlich höhere Nachfrage verzeichnet. Bei den Exporthaftungen gab es 2025 Neuzusagen im Wert von rund 7,7 Mrd. Euro (+38 %), bei den Exportfinanzierungen beliefen sich die neu erteilten Zusagen auf rund

5,9 Mrd. Euro (+16 %). Es wurden große Transformations- und Energieprojekte unterstützt, auch die Produkte Vorratsinvest und Shopping Lines wurden sehr stark nachgefragt.

Im November wurde gemeinsam mit dem BMF ein weiteres Maßnahmenpaket beschlossen. Dieses umfasst unter anderem die Finanzierung von Unternehmensgründungen und -übernahmen, eine erweiterte Finanzierung von Betriebsmitteln und Vorräten sowie die Schaffung einer insbesondere für kritische Rohstoffe gedachten Supply Chain Financing Möglichkeit.

Umfangreiche Services für den Kapital- und Energiemarkt

Die OeKB Gruppe bietet umfangreiche Daten- und Infrastrukturdienstleistungen für den österreichischen Kapitalmarkt, worunter auch gesetzliche Funktionen fallen, sowie Services im Finanzclearing und Risk Management für den Energiemarkt. Auch in diesen Servicebereichen wurde eine gute Geschäftsentwicklung verzeichnet.

Angelika Sommer-Hemetsberger, im OeKB-Vorstand für die Kapitalmarktaktivitäten zuständig: „Auch 2025 war sehr stark von der voranschreitenden Digitalisierung und dadurch ermöglichten Automatisierungen und Serviceausweitungen geprägt. Nachdem wir im letzten Jahr die öffentliche Anzeige von sämtlichen kapitalmarktrelevanten Daten auf unserer Kundenplattform „my.oekb“ finalisiert haben, sind wir 2025 mit zwei weiteren Ablöseprojekten in den Bereichen Fondsdaten und Emittenteninformationen gestartet. In Bezug auf unsere Serviceerweiterungen möchte ich den European Single Access Point (ESAP) hervorheben: Dieses zentrale EU-Portal für den kostenlosen Zugriff auf derzeit dezentral veröffentlichte Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten wird in mehreren Phasen in Betrieb gehen. Die OeKB wird dabei im Rahmen ihrer bestehenden Dienstleistungen und Schnittstellen zum österreichischen Kapitalmarkt in die Datenbereitstellung an den ESAP eingebunden sein.“

Sehr gute Geschäftsentwicklung

Die OeKB Gruppe konnte auch im Geschäftsjahr 2025 trotz der herausfordernden österreichischen Wirtschaftssituation insgesamt eine sehr gute Geschäftsentwicklung verzeichnen. Der Gewinn nach Steuern liegt mit 73,1 Mio. EUR um 8,3 % über jenem des Vorjahres. Der Zinsüberschuss lag mit 133,1 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres, das Provisionsergebnis konnte mit 51,6 Mio. EUR um 7 % gesteigert werden. Das erwirtschaftete Gesamtergebnis erreichte 81,3 Mio. EUR gegenüber 69,3 Mio. EUR im Vorjahr und war abermals durch versicherungsmathematische Effekte bei den Pensionsrückstellungen beeinflusst.

Resümee und Ausblick

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das operative Ergebnis des Jahres 2025 die Erwartungen erfüllt und teilweise übertroffen hat. Mit unseren vielfältigen Produkten und Services haben wir in einem von ökonomischen sowie geo- und handelspolitischen Herausforderungen geprägten Jahr einen wichtigen Beitrag geleistet, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und den Standort Österreich zu stärken. Das war nur möglich dank des großen Einsatzes und der profunden Expertise unserer Mitarbeitenden sowie der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Stakeholdern“, resümieren Helmut Bernkopf und Angelika Sommer-Hemetsberger.

Trotz des anhaltend volatilen Umfelds geht die OeKB Gruppe auch im Geschäftsjahr 2026 von einer positiven operativen Ertragsentwicklung aus.

Alle Berichte online verfügbar

Der Jahresfinanzbericht der OeKB Gruppe, der Export Services Jahresbericht sowie der Nachhaltigkeitsbe-richt der OeKB Gruppe sind ab sofort online unter https://berichte.oekb.at verfügbar.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.