FEST/ IM MOMENT: Jubiläumssaison 2026/2027

Wien/St. Pölten (OTS) -

In der Spielzeit 2026/2027 blickt das Publikum im Festspielhaus St. Pölten durch ein Kaleidoskop tänzerischen Reichtums: Ikonisches aus Flandern, Bildgewaltiges aus Fernost, Hypnotisches von „Mr. Gaga“ und Party-Ekstase von barocken Ballräumen bis Rave. Zeitgenössischer Tanz trifft wie selbstverständlich auf Neoklassik, Circus und Urban Dance. Legendäre Compagnien, junge Choreograf:innen und brennend aktuelle Themen machen Vorfreude auf eine dynamische, kraftvolle und ausdrucksstarke Saison.

Das Musikprogramm lädt mitunter zum Schmusen ein und entführt klanglich auf die Färöer-Inseln, nach Norwegen, Kuba, Algerien und über Irland und Sizilien zurück nach ... Bad Goisern. In einem Rausch rhythmischer Vielfalt feiern die Künstler:innen mannigfaltige Stilrichtungen wie Jazz, Soul, Brass, Latin, Folk oder A-cappella.

Getreu dem Motto der Spielzeit 2026/2027 FEST/ IM MOMENT feiert das Festspielhaus St. Pölten mit 30 kleinen und großen FEST/ MOMENTEN seinen 30. Geburtstag.

Egal, ob bei Kaffee und Kuchen in der Fußgängerzone, Dance-Along-Sessions an ausgewählten Markttagen auf dem Domplatz, mit einem Circus-Festival in der Stadt oder einem großen Community-Projekt mit 60 bewegungsfreudigen Menschen jeden Alters. Ganz gleich, ob mit Orchesterkaraoke, Flashmobs, bildgewaltigen Österreich-Premieren oder einfach nur bei einem Gläschen Sekt zum Anstoßen: Seit 1997 FEST/ verankert im kulturellen Leben von Stadt und Land, feiert das Festspielhaus St. Pölten sein Publikum und die verbindende Kraft von Tanz und Musik.

Alle Programm-Highlights im monatlichen Überblick:

SEPTEMBER 2026

Bevor die Spielzeit startet, strahlen Nordlichter über der St. Pöltner Innenstadt: Mit einem Hauch skandinavischer Frische geht das Domplatz Open-Air am Donnerstag, 10. September in seine vierte Runde. Das Festspielhaus schickt sein Residenzorchester, das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter der Leitung des finnisch-britischen Dirigenten Ross Jamie Collins, auf eine klangvolle Reise in den hohen Norden Europas. Mit dabei sind u. a. Rebekka Bakken und Ragnhild Hemsing aus Norwegen, Eivør von den Faröer-Inseln und Sväng aus Finnland.

Drei Choreografien, die Tanz und Emotionen miteinander vereinen, sind zum Saisonstart am Samstag, 26. September als Österreich-Premiere zu erleben: Mit Crystal Pite eröffnet eine der bedeutendsten Choreograf:innen unserer Zeit den Abend mit dem renommierten Ballet BC aus Vancouver. Es folgen Arbeiten der beiden ehemaligen Batsheva-Tänzer:innen Bobbi Jene Smith und Or Schraiber, sowie von Compagnie-Leiter Medhi Walerski.

Von Ludwig van Beethoven hinein in die Welt der Sagen und Mythen: „Märchenhaft gut“ verbindet Fabien Gabel in seiner zweiten Saison als Chefdirigent des Tonkünstler-Orchesters Musiktraditionen hinsichtlich ihrer Stilistik, Entstehungszeit und Herkunft. Auftakt der symphonischen Konzertsaison ist am Montag, 28. September.

OKTOBER 2026

Die Alpen rufen: Die Tonkünstler sind am Samstag, 03. & Sonntag, 04. Oktober in einem Crossover mit dem Herbert Pixner Projekt zu hören.

Chapters of Celebration ist eine mitreißende Feier des menschlichen Körpers in Bewegung: Der belgische Performer und Regisseur Benjamin Abel Meirhaeghe lässt sich in der Österreich-Premiere der Festspielhaus-Koproduktion am Samstag, 10. Oktober von barocken Ballräumen, Jazz oder Rave inspirieren.

Einst tourte Eliades Ochoa mit dem legendären Buena Vista Social Club um die Welt, heute gilt der Sänger, Gitarrist und Songwriter selbst als einer der bedeutendsten Künstler:innen Kubas. Mit der Musik seines aktuellen Albums Guajiro bringt er am Donnerstag, 15. Oktober nostalgisches Latin-Flair nach St. Pölten.

NOVEMBER 2026

Das Opera Ballet Vlaanderen kehrt ins Festspielhaus zurück und präsentiert drei frühe Werke der flämischen Avantgarde-Ikone Anne Teresa De Keersmaeker. In der Österreich-Premiere am Samstag, 07. November werden Béla Bartóks Streichquartett Nr. 4, Ludwig van Beethoven Große Fuge und Arnold Schönbergs Verklärte Nacht in Bewegung übersetzt.

Ein weiteres Tanz-Highlight steht am Freitag, 20. November auf dem Programm, wenn die Batsheva Dance Company mit einer Kreation ihres Hauschoreografen, „Mr. Gaga“ Ohad Naharin, im Festspielhaus zu sehen sein wird: Sadeh21 erfasst die Komplexität menschlicher Emotionen in einem überwältigenden Fluss getanzter Bilder.

Ledisi zählt zu den prägendsten Stimmen des zeitgenössischen Soul und Jazz. Mit dem Album For Dinah verneigt sie sich am Samstag, 21. November vor der legendären Wegbereiterin Dinah Washington.

Für Kinder ab 5 Jahren zeigt die schallundrauch agency ihr Theaterstück Fledermäuse am Donnerstag, 12. November und Rotkäppchen wird von Sylvain Huc am Freitag, 27. & Samstag, 28. November für ein Publikum ab 8 Jahren neu erzählt.

DEZEMBER 2026

Joy To The World! Am Freitag, 04. Dezember gastieren die extravaganten Blechbläser von London Brass mit einem Weihnachtsprogramm und tags darauf, am Samstag, 05. Dezember, bringt Thomas Gansch seine Weihnachts-Schlagertherapie mit Special Guest Caroline Athanasiadis als augenzwinkernden Kontrapunkt zum adventlichen Festtagscircus auf die Bühne. Für alle ab 4 Jahren zeigen Musiker:innen des Tonkünstler-Orchesters am Donnerstag, 10. Dezember eine szenische Kammermusik zum Thema Schnee.

Die Bühne im Hof präsentiert am Sonntag, 13. Dezember einen Abend mit Peter Filzmaier und Armin Wolf im Festspielhaus: Mit Der Professor und der Wolf ist ein unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen der österreichischen Politik garantiert!

Seit knapp 30 Jahren ist Mourad Merzouki ein Protagonist der Urban-Dance-Szene Frankreichs. Am Freitag, 18. & Samstag, 19. Dezember nimmt er sein Publikum mit auf eine getanzte Retrospektive durch sein Schaffen: Kaléidoscope ist eine poetische Collage von Hip-Hop über Circus bis hin zu klassischer Musik für ein Publikum ab 10 Jahren. Die Österreich-Premiere ist gleichermaßen Auftakt für ein großes Community-Projekt mit dem renommierten französischen Choreografen: Mit einem Open Call macht sich das Festspielhaus auf die Suche nach rund 60 bewegungsfreudigen Menschen jeglichen Alters. Im Rahmen eines mehrmonatigen Probenprozesses wird eine Choreografie erarbeitet, die zum Saisonfinale im Juni 2027 auf dem Vorplatz zur Aufführung kommt (Details siehe Monat Juni).

JÄNNER 2027

Der Jänner startet traditionell mit vier Neujahrskonzerten der Tonkünstler (Freitag, 01., Mittwoch, 06. & Freitag, 08. Jänner). Zu einem Publikumsmagneten für Familien hat sich Alles Walzer! entwickelt, das Neujahrskonzert für Kinder ab 6 Jahren am Montag, 04. Jänner.

Sie wird in einem Atemzug mit Folk-Ikonen wie Joan Baez oder Tracy Chapman genannt: Souad Massi singt am Freitag, 15. Jänner von Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit und setzt damit in ihrer Heimat Algerien ein Zeichen der Hoffnung.

tanzmainz kehrt am Freitag, 22. Jänner zurück nach St. Pölten und zeigt die Österreich-Premiere Trailer Park. Virtuos, jung und kraftvoll geht Tänzer und Choreograf Moritz Ostruschnjak der Frage nach, wie das digitale Leben unsere Wahrnehmung und Körpererfahrung verändert.

FEBRUAR 2027

Mit Sous la neige/Unter dem Schnee eröffnet die Compagnie Les Bestioles dem allerjüngsten Publikum ab 1 Jahr am Donnerstag, 11. Februar eine magische Welt aus Papier, Licht und Musik.

Nach mir die Sintflut! Am Freitag, 12. Februar ist mit (LA)HORDE das aktuell wohl angesagteste Kollektiv der internationalen Tanzszene zu Gast. Der Titel der Österreich-Premiere Après moi, le déluge ist inspiriert von einem Zitat von Louis XV., doch anstatt sich dem Verfall hinzugeben, fordert das Ballet national de Marseille dazu auf, die Widersprüche unserer Zeit anzunehmen und neue Narrative zu erschaffen.

Ein wahrliches Konzert-Erlebnis steht am Freitag, 19. Februar auf dem Programm: Mit seiner SCHMUSE*PASSION entstaubt der Schmusechor zur Passionszeit eine alte Tradition, feiert die Gemeinschaft und nimmt dabei lustvoll stereotype Rollenbilder und Klischees ins Visier.

Cheng Tsung-lung ist seit 2020 Künstlerischer Leiter des Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan. Am Freitag, 26. Februar macht er in St. Pölten das Unhörbare sichtbar: Mit der Österreich-Premiere von All Ears entführt die Compagnie aus Taipeh in eine Welt, in der Klang nicht nur gehört, sondern auch körperlich erlebt wird.

Wenn das Tonkünstler-Orchester Popsongs von The Beatles bis Beyoncé spielt und das Publikum selbst zu singenden Stars wird, wird Geburtstag gefeiert. Am 01. März 1997 eröffnet, schenkt das Festspielhaus seinem Publikum 30 Jahre später, am Vorabend seines Jubiläums, ein ganz besonderes Erlebnis: Am Sonntag, 28. Februar stehen die Besucher:innen bei Orchesterkaraoke selbst im Scheinwerferlicht!

MÄRZ 2027

BLKDOG ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit der Realität junger Menschen in einer Welt, die nicht für sie gemacht ist. In einer Verbindung aus Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz offenbart der preisgekrönte Choreograf Botis Seva am Freitag, 12. März die schonungslose Reise von Selbstfindung und Selbstzerstörung.

VOCES8 zählt zu den weltweit führenden A-cappella-Ensembles: Virtuos verbindet es am Samstag, 20. März gesangstechnische Präzision und stilistische Vielfalt.

APRIL 2027

Das renommierte Nederlands Dans Theater – NDT 1 vereint in einer Österreich-Premiere am Freitag, 02. & Samstag, 03. April poetische Rückschau, politische Schärfe und körperliche Wucht zu einem hochkonzentrierten Abend: Mit Mémoires d’Oubliettes lässt Jiří Kylián sein choreografisches Erbe noch einmal aufleuchten. Ein beklemmend präzises Machtspiel hinter verschlossenen Türen präsentiert Crystal Pite mit The Statement. Ein neues Werk von Hofesh Shechter ergänzt den Abend um eine zeitgenössische, körperlich aufgeladene Perspektive.

Am Donnerstag, 08. April ist Ö1-Radiomacher Albert Hosp mit dem Format Erklärt. Erlebt! im Festspielhaus zu Gast und erkundet gemeinsam mit den Tonkünstlern das Saxofon im symphonischen Kontext.

Federspiel verwebt alpenländische Folklore, Jazz und Weltmusik gekonnt miteinander. Am Freitag, 09. April sind die Musiker mit der Schlagwerkerin Vivi Vassileva als Special Guest on Stage.

Für alle von 5 bis 105 Jahren verwandelt sich das Festspielhaus am Samstag, 17. April in einen riesigen Spielplatz für Ohren und Augen. Beim BIG BANG Festival kann von ungewöhnlichen Klängen bis zu verblüffenden Performances alles ausprobiert, entdeckt und ausgelassen gefeiert werden.

BRONKS & Not Standing und Alexander Vantournhout tauchen am Freitag, 23. April tief in die eigenen Souvenirsammlungen ein und zeigen die mitreißende Tanz-Vorstellung Souvenirshop für Kinder ab 4 Jahren.

„Wia die Zeit vergeht“ – nach längerer Pause kehrt Hubert von Goisern zurück und verspricht am Mittwoch, 28. & Donnerstag, 29. April klangliche Überraschungen.

Wenn Irish Folk auf symphonischen Klang trifft, öffnet sich ein weiter Raum zwischen Tradition und Gegenwart: Mit Daoirí Farrell und Mark Redmond treffen am Freitag, 30. April gleich zwei irische Ausnahmekünstler erstmals auf die Tonkünstler.

MAI 2027

Am Samstag, 08. Mai zeigt das Festspielhaus Dimokratía, eine Österreich-Premiere und internationale Koproduktion, die das Konzept der Demokratie an genau jenem Tag beleuchtet, an dem Europa die Befreiung von dem Terrorregime der Nazis feiert. Es tanzt das Ballet du Grand Théâtre de Genève in einer Choreografie von Sidi Larbi Cherkaoui, das Tonkünstler-Orchester spielt eine eigens in Auftrag gegebene Komposition von Dimitris Skyllas.

Singer und Songwriter Curtis Stigers tritt am Freitag, 14. Mai auf und singt u. a. aus seinem Album Songs From My Kitchen.

Am Samstag, 22. & Sonntag, 23. Mai findet erstmals ein Circus-Festival zusammen mit der Bühne im Hof statt. U. a. ist das Collectif Petit Travers mit Quatuor Debussy und einem Bühnenstück über die Praxis des Jonglierens zu sehen.

JUNI 2027

Der sizilianische Cantautore Pippo Pollina vereint am Freitag, 04. Juni zeitlose Klassiker, neue Kompositionen und musikalische Raritäten aus seinem Repertoire.

Für den Saisonabschluss kehrt Mourad Merzouki am Freitag, 11. & Samstag, 12. Juni für ein weiteres Projekt zurück nach St. Pölten: Was bleibt vom Tanz, wenn der Körper älter wird – und was gewinnt er dazu? In Beauséjour blickt der Choreograf mit feinem Humor und großer Zärtlichkeit auf Zeit, Erfahrung und die Lust am Weiterbewegen. Bevor die Profi-Tänzer:innen der Compagnie Käfig die Österreich-Premiere im Großen Saal zeigen, präsentieren rund 60 Laien-Tänzer:innen jeden Alters auf dem Vorplatz eine analog dazu erarbeitete Perfomance, die im Rahmen eines groß angelegten Community-Projekts in einem mehrmonatigen Probeprozess entstanden ist.

Infos & Tickets: www.festspielhaus.at

Trailer zur Saison 2026/2027: Halt mich FEST/SPIEL/HAUS - YouTube