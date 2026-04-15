Lercher an Kunasek: „Steirischen ORF-Stiftungsrat sofort abberufen – Ansehen des Landes steht auf dem Spiel!“

Graz (OTS) -

Der ORF-Redaktionsausschuss hat heute den Stiftungsräten Lederer, Schütze, Westenthaler und Prantner das Misstrauen ausgesprochen. Damit erschüttert der Skandal am Küniglberg auch die Steiermark.



Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher fordert Landeshauptmann Mario Kunasek zum sofortigen Handeln auf: „Das System der Hinterzimmer-Lobbyisten im ORF ist am Ende. Kunasek muss jetzt politische Verantwortung übernehmen und Prantner unverzüglich abberufen.“

Kunasek muss eigenen Worten Taten folgen lassen

Kunasek bezeichnete das Bild, das der ORF in den letzten Wochen abgab, in der Landtagssitzung selbst als „verheerend“ und forderte eine „dringende Entpolitisierung“. Er sicherte zu, seiner Verantwortung als Regierungschef nachzukommen, sobald „erste Ergebnisse“ vorliegen.

„Deutlicher als ein einstimmiges Misstrauensvotum des gewählten Redaktionsausschusses gegen den steirischen Stiftungsrat können Ergebnisse nicht sein“, stellt Lercher klar. „Herr Kunasek hat diesen Mann – einen Wiener – im Jänner 2025 in den Stiftungsrat entsandt, um angeblich die ‚steirischen Interessen zu vertreten‘. Nun muss er ihn abberufen. Dass sich die Landesregierung aber lieber weiterhin bei öffentlichen Veranstaltungen mit Prantner zeigt, statt Konsequenzen zu ziehen, ist ein Schlag ins Gesicht aller Gebührenzahler.“

Thurnher-Kurs als Maßstab: Ethik vor Strafrecht

Lercher unterstützt ausdrücklich den Kurs der interimistischen Generaldirektorin Ingrid Thurnher, die eine lückenlose Aufklärung versprochen hat. Thurnher stellte klar: „Das Strafrecht allein ist nicht der Maßstab für das Miteinander im ORF.



„Diesen Maßstab muss jetzt auch Kunasek anlegen. Alle Vorwürfe, die gegen Prantner im Raum stehen, sind eine inakzeptable Belastung für unser Bundesland und beschädigen das Ansehen der Steiermark“, so Lercher.

Forderung nach sofortiger Regierungssitzung

Lercher hat bereits vor Wochen einen Brief an den Landeshauptmann geschrieben und eine entsprechende Anfrage im Landtag eingebracht. Da nun weitere handfeste Gründe für eine Unvereinbarkeit vorliegen, fordert Lercher Kunasek auf, umgehend eine Regierungssitzung einzuberufen, um die weiteren Schritte für die Abberufung Prantners zu beschließen.



„Es geht hier nicht nur um juristische Auslegungen, sondern um politische Verantwortung und vor allem um Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Steiermark. Sichern Sie die politische Unabhängigkeit des Rundfunks, Herr Kunasek, wie es die Redakteure fordern, um das Ansehen der Steiermark nicht weiter zu belasten“, so Lercher abschließend.