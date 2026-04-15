  • 15.04.2026, 15:34:35
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SPÖ-Seltenheim: „Wahlklatsche für Orban ist auch krachende Niederlage für Chaos-Kickl“

Aktuelle Umfrage zeigt: 37 Prozent sehen Kickl durch Niederlage seines Idols geschwächt – FPÖ immer auf der falschen Seite

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sieht in der heute, Mittwoch, veröffentlichten market-Umfrage eine weitere Bestätigung dafür, dass der „zerstörerische Chaos-Kurs von Kickl keine Zukunft hat. Die Kickl-Truppe steht immer auf der falschen Seite. Statt auf der Seite der Bevölkerung zu stehen, huldigen Kickl & Co. destruktiven Machthabern wie Orban, der das Leben der eigenen Bevölkerung verschlechtert und die Wirtschaft im eigenen Land ruiniert hat. Und statt Lösungen fürs Land zu liefern, läuft Kickl Kriegstreibern wie Trump und Putin hinterher, die mit ihren Kriegen die Teuerung nach oben treiben. Das deutliche Ergebnis der Ungarn-Wahl ist nicht nur eine saftige Wahlklatsche für Orban, sondern auch eine krachende Niederlage für Chaos-Kickl, den bereits 37 Prozent der Österreicher*innen durch die Wahlschlappe seines Idols Orban geschwächt sehen“, so Seltenheim, der darin eine klare Absage an den zerstörerischen Kickl-Kurs der Abschottung und Spaltung sieht, der direkt in den Abgrund führt. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Es ist gut, dass uns die FPÖ in der Regierung erspart geblieben ist. Die FPÖ hat kein Interesse an Lösungen, sie lebt von Problemen, während die SPÖ Tag für Tag für Land und Leute arbeitet“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

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