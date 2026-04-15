Authentische Modefotografie & Portfolioerstellung von HPMediagraphy

Andrichsfurt (OTS) -

Wer in Oberösterreich ein professionelles Model-Portfolio oder authentische Modefotografie sucht, stößt früher oder später auf HPMediagraphy von Hanna Petershofer. Die Fotografin aus Riedau hat sich mit ihrem Gespür für Persönlichkeit und Atmosphäre einen Namen gemacht. Statt steifer Inszenierung setzt sie auf starke Kommunikation und schafft damit Bilder, die Models, Marken und Menschen so zeigen, wie sie wirklich wirken.

Authentische Modefotografie als Gegenpol zur Perfektion

Die Mode- und Werbebranche heute: Während früher stark retuschierte Studiobilder dominierten, suchen viele Marken nun vermehrt nach Bildern mit Persönlichkeit und Wiedererkennungswert. Genau hier setzen authentische Modefotografen an. Fotografin Hanna Petershofer von HPMediagraphy beobachtet diesen Wandel seit Jahren. „Viele Menschen wünschen sich Bilder, die echt wirken und nicht perfekt inszeniert“, beschreibt sie ihre Erfahrung aus zahlreichen Shootings. Bei ihr entstehen Aufnahmen, die Models und Marken glaubwürdig präsentieren und beim Publikum länger im Gedächtnis bleiben. Ein entscheidender Faktor ist dabei die Atmosphäre am Set: Wenn sich Models wohlfühlen, wirken die Bilder automatisch authentischer.

Portfolioerstellung in Oberösterreich: Worauf es wirklich ankommt

Ein professionelles Model-Portfolio ist für viele Models die wichtigste Visitenkarte. Doch viele Einsteiger unterschätzen, worauf es dabei ankommt. Laut HPMediagraphy sollte ein Portfolio vor allem Vielseitigkeit und Persönlichkeit zeigen. „Viele glauben, ein gutes Portfolio besteht aus möglichst vielen Bildern. Tatsächlich sind wenige, dafür starke Fotos oft wirkungsvoller“, erklärt Hanna Petershofer. Bei der Portfolioerstellung in Oberösterreich beginnt die Arbeit deshalb nicht erst beim Fotografieren. Wichtig sind vor allem drei Schritte:

Vorgespräch und Konzept: Welche Bildstile passen zur Person?

Passende Locations: Outdoor, urban oder minimalistisch im Studio

Natürliches Styling: Kleidung und Make-up sollten die Persönlichkeit unterstützen, nicht überdecken

Diese Vorbereitung sorgt dafür, dass ein Portfolio später sowohl für Modelagenturen als auch für Mode-Labels interessant ist.

Authentische Zusammenarbeit vor und hinter der Kamera

Bei HPMediagraphy steht die Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Für Hanna Petershofer ist jedes Shooting ein gemeinsamer kreativer Prozess. „Viele Menschen stehen nicht jeden Tag vor einer Kamera. Deshalb ist es wichtig, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen.“ Die Shootings verlaufen bewusst ohne Zeitdruck. Während des Fotografierens gibt Petershofer kontinuierlich Feedback, sodass sich Models sicherer fühlen und natürlicher bewegen können. Diese Arbeitsweise ist ein zentraler Bestandteil ihrer Modefotografie. Auch bei der Bildbearbeitung verfolgt sie eine klare Linie: Retusche wird nur dort eingesetzt, wo sie sinnvoll ist. Der Charakter der Aufnahme soll erhalten bleiben.

Warum ist ein professionelles Model-Portfolio wichtig?

In der Modebranche entscheidet oft der erste visuelle Eindruck. Ein professionelles Model-Portfolio kann darüber bestimmen, ob ein Model gebucht wird oder ein Label Aufmerksamkeit bekommt. Gerade im digitalen Zeitalter müssen Bilder sowohl auf Websites als auch auf Social Media funktionieren. Hochwertige Bildstrecken helfen Models dabei, sich klar zu positionieren und Agenturen zu überzeugen. Die Portfolioerstellung in Oberösterreich, wie sie HPMediagraphy anbietet, richtet sich daher nicht nur an erfahrene Models. Auch Einsteigerinnen, Influencer oder Mitarbeiter von Unternehmen nutzen professionelle Shootings zunehmend, um ihren visuellen Auftritt zu stärken.

Weitere Informationen zur authentischen Modefotografie und zur professionellen Portfolioerstellung in Oberösterreich gibt es unter hpmediagraphy.com.