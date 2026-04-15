Vienna City Marathon live im ORF

Wien (OTS) -

Ausdauer ist wieder gefragt, für die Läuferinnen und Läufer ebenso wie für das TV-Publikum: Der Vienna City Marathon geht am Sonntag, dem 19. April 2026, in ORF 1 live über die Laufbühne. Bereits ab 8.30 Uhr meldet sich das ORF-Team rund um Moderator Oliver Polzer vom Start und vom Zielbereich vor dem Burgtheater. Nach der Live-Übertragung von 8.55 bis 12.30 Uhr (Kommentator ist Dietmar Wolff, Co-Kommentator der zweifache Olympia-Marathon-Starter Michael Buchleitner) zeigt ORF 1 um 12.30 Uhr die Highlights des „Inclusion Runs“. ORF SPORT + ist ab 12.30 Uhr live bei der Zielankunft der ambitionierten Hobby-Läufer:innen dabei. Besondere Spannung aus heimischer Sicht verspricht dabei das Debüt des aktuellen österreichischen Rekordhalters Aaron Gruen, der seinen Rekord von 2:09:53 unterbieten möchte.

Das ORF-Landesstudio Wien, ORF.at und der TELETEXT machen den VCM einmal mehr zum multimedialen Großereignis. Die Ö3-Verkehrsredaktion liefert den genauen Überblick über die Straßensperren und die Situation auf den Ausweichstrecken. Johannes Hahn und Paul Passler sind als ORF-Motorradreporter unterwegs, um unmittelbare Eindrücke von der Strecke, dem Spitzenfeld, den besten Österreicherinnen und Österreichern etc. zu schildern. Ein ausgeklügeltes Funktechniksystem zoomt die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten hinein ins Geschehen: Insgesamt 21 Kameras (Regie: Markus Dallinger, verantwortlicher Redakteur: Hans Hengst), darunter zwei Drohnen und eine Heli-Kamera, halten jedes Detail des Rennens in High Definition fest.

Peter Herzog, bis 2025 mit einer Zeit von 2:10:06 österreichischer Rekordhalter, bestreitet den VCM für die ORF-Zuschauer:innen erstmals als „Cable Guy“ – ist also „verkabelt“ und berichtet immer wieder live aus Sicht des Läufers.

Der VCM im ORF-Landesstudio Wien

Das Nachrichtenmagazin „Wien heute“ um 19.00 Uhr in ORF 2 W berichtet im Vorfeld über die Aufbauarbeiten zum Vienna City Marathon. Ein ORF-Wien-Reporter wird beim VCM unterwegs sein und live in „Wien heute“ berichten.

Radio Wien bietet Reportagen von Läuferinnen und Läufern sowie mitfiebernden Zuschauerinnen und Zuschauern. Die beliebte Radio-Wien-Sendung „Die 2 um 2“ mit Robert Steiner und Rolf Rüdiger findet wieder am Samstag von 14.00 bis 15.00 Uhr live auf der Hauptbühne am Wiener Rathausplatz statt. Von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr gibt es auf der Bühne am Wiener Rathausplatz Radio-Wien-Hits mit DJ Mel Merio. Weiters informiert Radio Wien am Sonntag sowohl in der Verkehrs- als auch in der Wetterinformation umfassend. Die Radio-Wien-Reporter Bernie Weihsinger und Martin Lang melden sich live von der Marathonstrecke, die quer durch Wien führt. Viele Straßen und Brücken werden ab den Morgenstunden gesperrt, Straßenbahn- und Autobuslinien müssen kurzgeführt oder umgeleitet werden. Radio Wien und wien.ORF.at liefern Informationen über Programm, Streckenverlauf und Verkehrsbehinderungen. Der Radio-Wien-Tanz-Bus mit Chris Lachmuth begleitet die Läuferinnen und Läufer am Ende des Teilnehmerfelds mit motivierender Musik durch den Vienna City Marathon 2026.

Die besten Bilder werden auf wien.ORF.at zu finden sein. Und nicht zuletzt wird auch auf allen Social-Media-Kanälen von ORF Wien live vom VCM berichtet.

Umfassende Berichterstattung auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

sport.ORF.at und ORF ON bieten den Fans des Laufsports ein multimediales Package rund um den VCM, das von Live-Streams und Videos-on-Demand der TV-Übertragung über Storys mit Vorberichten und Analysen bis zu Tabellen reicht. Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT informieren aktuell über das sportliche Großereignis.