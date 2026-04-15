5 Sterne im Euro NCAP: Mitsubishi Eclipse Cross setzt neue Maßstäbe in der Fahrzeugsicherheit

Wien (OTS) -

Der neue Mitsubishi Eclipse Cross überzeugt im aktuellen Euro-NCAP-Crashtest mit der Höchstwertung von fünf Sternen und setzt damit ein starkes Zeichen für seine Sicherheitskompetenz. Das vollelektrische Kompakt-SUV vereint modernste Elektromobilität mit einem konsequenten Fokus auf Insassenschutz sowie aktive Sicherheitssysteme und bestätigt damit seinen Anspruch als zukunftsweisendes Modell am europäischen Markt.

Im Rahmen des NCAP-Crashtests erzielte der Eclipse Cross besonders hohe Werte beim Schutz von Erwachsenen (83 %) und Kindern (86 %). Die Ergebnisse zeigen zudem die Wirksamkeit aktiver Assistenztechnologien (70 %), die darauf ausgelegt sind, alltägliche Fahrten sicher zu gestalten. Auch der Schutz anderer Verkehrsteilnehmer (82 %) wird durch akustische und visuelle Warnsignale gezielt unterstützt.

Hohe Sicherheitsstandards fördern Elektrifizierungsstrategie

Bis zu 20 Sicherheits- und Assistenzsysteme überwachen permanent die Umgebung des vollelektrischen Kompakt-SUV. Zu den zentralen Assistenzsystemen zählen ein adaptiver Tempomat mit Stop&Go, automatisches Notbremssystem hinten, Distanzerkennung und intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Spurverlassenswarner, Spurhalteassistent und Notfall-Spurhalteassistent arbeiten gemeinsam, um das Fahrzeug sicher in der Spur zu halten.

Ergänzt wird das Sicherheitskonzept durch die automatische Notruffunktion (e-Call) sowie eine automatische Trennung der Hochvoltbatterie bei Auslösung der Airbags. All diese hohen Sicherheitsstandards haben im Rahmen der Elektrifizierungsstrategie von Mitsubishi Motors oberste Priorität.

Der Einsatz moderner Technologien zielt darauf ab, in erster Linie den Schutz kontinuierlich zu gewährleisten und gleichzeitig die Effizienz der Fahrzeuge weiter zu steigern.

Eclipse Cross als wichtiger Meilenstein in der europäischen Strategie

Der speziell für die Anforderungen des europäischen Marktes entwickelte Eclipse Cross vereint elektrifizierte Antriebstechnologie mit der aktuellen Mitsubishi-Designsprache, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und nahtloser Konnektivität. Im wichtigsten Marktsegment Europas setzt er damit ein klares Zeichen für den Elektrifizierungskurs der Marke.

Zum Marktstart verfügt das Modell über eine 87-kWh-Batterie mit bis zu 635 Kilometern Reichweite (WLTP); eine Version mit kleinerer Batterie folgt später im Jahr. Wie alle Mitsubishi-Neufahrzeuge in Europa ist auch der Eclipse Cross mit einem Garantiepaket von bis zu 8 Jahren ausgestattet.