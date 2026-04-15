  • 15.04.2026, 15:07:37
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ÖVP Frauen: Aktivpension stärkt Frauen und schafft mehr Gerechtigkeit im Alter

Wien (OTS) - 

Die ÖVP Frauen begrüßen die Einführung der Aktivpension als wichtigen Schritt hin zu mehr Flexibilität und Fairness im Pensionssystem. Das Modell setzt gezielte Anreize, um auch über das gesetzliche Pensionsantrittsalter hinaus im Erwerbsleben zu bleiben, und berücksichtigt dabei besonders die Lebensrealitäten von Frauen.

Die Bundesleiterin der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, erklärt: „Die Aktivpension ist ein starkes Signal für Leistungsgerechtigkeit und Eigenverantwortung. Gerade für Frauen ist entscheidend, dass ihre oft unterbrochenen Erwerbsbiografien berücksichtigt werden. Die Regelung mit 34 Versicherungsjahren ist hier ein wichtiger Schritt in Richtung Fairness.“

„Viele Frauen wollen und können auch im Alter aktiv bleiben, dafür braucht es faire Rahmenbedingungen. Die Aktivpension sorgt dafür, dass sich Arbeit auch im Alter lohnt und die Leistung von Frauen stärker anerkannt wird“, so Bogner-Strauß.

Die ÖVP Frauen sehen in der Aktivpension daher einen wichtigen Beitrag zu mehr Wahlfreiheit, finanzieller Sicherheit und Generationengerechtigkeit.

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