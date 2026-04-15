  • 15.04.2026, 15:07:11
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FPÖ-Dorner: „Unfähige Regierung lässt Hunderttausende Öl-Haushalte im Stich“

Preis verdoppelt – sogenannte Spritpreisbremse gilt nicht auf Heizöl

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die sogenannte Spritpreisbremse, die den Namen Mogelpackung weit mehr verdient, ignoriert völlig die Sorgen und Nöte Hunderttausender Haushalte in Österreich, die auf Heizöl angewiesen sind“, stellt FPÖ Niederösterreich Energiesprecher LAbg. Dieter Dorner klar und verweist dabei auf über 650.000 bundesweite Öl-Haushalte und knapp 55.000 Öl-Haushalte in Niederösterreich.

Denn: Der Preis für Heizöl hat sich in den letzten Wochen nahezu verdoppelt – erlebte somit einen rapideren Preisanstieg als Diesel oder Benzin.

„Viele einkommensschwache oder ältere Landsleute können sich eine Umrüstung auf Pellets, Wärmepumpe oder PV-Anlage einfach nicht leisten. Und genau diese Menschen werden von dieser offensichtlich heillos überforderten Bundesregierung völlig vergessen“, so Dorner weiter und schließt: „Würde es die Verlierer-Ampel mit ihren Entlastungs-Ansagen ernst meinen, müsste sie sofort die CO2-Strafsteuer ersatzlos streichen und Heizöl den Treibstoffen gleichstellen.“

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