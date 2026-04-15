Termine am 16. April in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Spatenstich des Wasserwerks auf der Donauinsel mit u.a. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm sowie Gemeinderät*innen Susanne Haase, Selma Arapovic und Joe Taucher (21., Donauinsel, zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg)

11.00 Uhr, Pressekonferenz: Auszeit WG für strafunmündige Intensivtäter*innen; mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany und MA 11-Abteilungsleiter Johannes Köhler (Rathaus, 1., Wappensaal) (Schluss)

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