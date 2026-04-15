Gesundheit und Geld: WU und SFU laden zur Langen Nacht der Forschung 2026 in den Wiener Prater

Wien (OTS) -

Zwischen Welthandelsplatz und Freudplatz in Wien widmen sich am 24. April 2026 zwei Universitäten Themen, die viele Menschen unmittelbar betreffen – von Finanzbildung, dem Umgang mit Geld und Krypto bis zu psychischer Gesundheit, Teddy-Krankenhaus und KI im Gesundheitsbereich.

Zwei Themen prägen derzeit viele öffentliche Debatten ebenso wie den Alltag vieler Menschen: Gesundheit und Geld. Genau diese beiden Felder rücken die WU Wirtschaftsuniversität Wien und die Sigmund Freud PrivatUniversität Wien (SFU) bei der Langen Nacht der Forschung 2026 in den Mittelpunkt. Am Freitag, 24. April, entsteht damit am Wiener Prater ein Standort, an dem Besucherinnen und Besucher an einem Abend erleben können, wie Forschung auf sehr konkrete Lebensfragen antwortet – rund um finanzielle Entscheidungen, körperliche und psychische Gesundheit sowie den Einfluss neuer Technologien.

An der WU wird Geld vom abstrakten Wirtschaftsthema zur Alltagsfrage. Das Programm reicht von Vorträgen über typische Fehler beim Investieren und Mythen rund um Kryptowährungen bis zu Forschungsstationen zu Finanzbildung, Konsumpsychologie und dem Gender Pension Gap. Dazu kommen Führungen durch den Campus WU. Für Kinder und Jugendliche gibt es mit der „Millionenshow“ ein eigenes Format, das Finanzwissen spielerisch vermittelt.

Dazu Prof. Bernadette Kamleitner, Vizerektorin für Forschung und Third Mission der WU Wien: „ Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten braucht es verständliche, wissenschaftlich fundierte Orientierung. An der WU zeigen wir, wie Forschung zu Geld, Investieren und Finanzbildung konkret dabei hilft, bessere Entscheidungen im Alltag zu treffen. “

An der SFU steht Gesundheit in ihrer ganzen Breite im Mittelpunkt. Das Programm verbindet körperliche und psychische Gesundheit mit interdisziplinären Perspektiven auf Medizin, Psychologie, Psychotherapie und Recht. Zu den Highlights zählen das Teddy-Krankenhaus für Kinder, Begegnungen mit Therapiehund Campino, Stationen zu Lungengesundheit, Wiederbelebung und chirurgischem Nähen sowie Beiträge zu Lebensqualität, digitalen Beziehungen und psychischer Gesundheit. Mit der Podiumsdiskussion „KI im Sprechzimmer und auf dem Sofa“ greift die SFU außerdem eine Frage auf, die Forschung, Versorgung und Gesellschaft gleichermaßen beschäftigt.

„ Gesundheit ist heute mehr als eine medizinische Frage. Sie betrifft Körper und Psyche, Prävention und Behandlung, aber auch den verantwortungsvollen Umgang mit neuen digitalen Möglichkeiten. An der SFU wollen wir sichtbar machen, wie nah Forschung an den realen Lebensfragen von Menschen ist – und wie wichtig der interdisziplinäre Blick gerade bei einem Thema wie KI im Gesundheitsbereich geworden ist “, betont Univ.-Prof. Marion Garaus, Vizerektorin für Forschung der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien.

Die gemeinsame Einladung von WU und SFU setzt damit genau dort an, wo Wissenschaft für alle relevant wird: Bei Themen, die Menschen in ihrer körperlichen, mentalen und wirtschaftlichen Gesundheit spüren. Mit der Millionenshow für Kinder auf der einen Seite und dem Teddybär-Krankenhaus auf der anderen, mit Krypto und Investitionsfehlern sowie mit Lungentests, Lebensqualität und KI im Gesundheitsbereich, wird der 2. Bezirk am 24. April zu einem Standort, an dem Forschung greifbar, diskutierbar und familienfreundlich erlebbar wird.

LNF-Programm an der WU Wirtschaftsuniversität Wien

Live-Podcast mit Andreas Sator („Erklär mir die Welt“), Vorträge, Workshops und Forschungsstationen – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

24. April 2026, 17:00 – 20:30 Uhr, Eintritt frei.

Campus WU, TC-Gebäude, Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Alle Infos und Programm: https://www.wu.ac.at/lange-nacht-der-forschung-2026

Highlight: Crashkurs – Was jede*r über Geld wissen sollte (19:30–20:30 Uhr, TC Audimax)

Im Live Podcast „Erklär mir die Welt“ von Andreas Sator mit Prof. Bettina Fuhrmann erfahren Sie alles rund um Sparen, Investieren und Finanzfragen des Alltags.

LNF-Programm an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien (SFU)

17 Stationen. Vorträge, Workshops und Mitmachstationen – kostenlos und für alle offen.

24. April 2026, 17:00 – 21:00 Uhr, Eintritt frei. SFU, Freudplatz 3, 1020 Wien

Alle Infos und Programm: https://lnf26.sfu.ac.at/

Highlight: „Teddybär-Krankenhaus“ (Medizin-Mitmachstation für Kinder bis 10 Jahre, 17:00–20:00 Uhr, 3. Stock, Foyer)

Bring deinen verletzten Teddy, oder ein anderes Plüschtier zu uns – wir kümmern uns um darum! Auf unserer Teddy-Station kannst du live miterleben, wie Teddys untersucht und versorgt werden. Wenn du möchtest, hilfst du selbst bei Diagnose und Behandlung mit und lernst spielerisch, wie echte medizinische Abläufe funktionieren.

Über die Wirtschaftsuniversität Wien

Die WU (Wirtschaftsuniversität Wien), im Jahr 1898 als „k. und k. Exportakademie“ gegründet, zählt heute mit über 22.000 Studierenden aus über 100 Ländern zu einer der größten wirtschaftswissenschaftlichen Universitäten Europas. Sie zeichnet sich durch ein attraktives und internationales Studienangebot und eine breite Palette an Spezialisierungen und Forschungsrichtungen aus.

Über die Sigmund Freud PrivatUniversität

Die Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte Privatuniversität Österreichs und als umfassende Gesundheitsuniversität international an mehreren europäischen Standorten vertreten (u. a. Wien, Linz, Berlin, Paris, Ljubljana, Mailand). Derzeit sind über 6.000 Studierende in den Fakultäten Medizin, Psychologie, Psychotherapiewissenschaft und Rechtswissenschaften eingeschrieben. Unter dem Motto „lehren.forschen.versorgen.“ steht die SFU für Exzellenz in Lehre und Forschung sowie für gesellschaftliche Verantwortung. Mit eigenen Ambulanzen und klinische Einrichtungen im Bereich der psychischen Gesundheit und Zahnmedizin nimmt die SFU eine wichtige Position in der Versorgung in Wien ein.

Rückfragehinweise:

WU Wien: Julia Kreimel, MSc., + 43 1 31336 5478, [email protected]

SFU Wien: Harald Trautsch, MSc, MBA, +43 664 3657446, [email protected]