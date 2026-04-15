Technology Talks Austria 2026: Tickets ab sofort erhältlich

Wien (OTS) -

Fokus auf Technologieführerschaft und Resilienz: Die Technology Talks Austria stehen am 10. und 11. September 2026 – back-to-back mit dem FFG-Forum – unter dem Titel „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future”.

Die Technology Talks Austria 2026 widmen sich unter dem Titel „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future” der wesentlichen Bedeutung von Forschung, Technologie und Innovation für die technologische Führungsposition, ökonomische Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Weiterentwicklung Österreichs und Europas.

Die relevanteste Technologie-Konferenz Österreichs findet heuer von 10. bis 11. September 2026 – im Anschluss an das FFG-Forum am 9. September – im MuseumsQuartier Wien statt. Tickets sind ab sofort unter www.technology-talks-austria.at erhältlich (250 Euro; Studierende: 125 Euro).

Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future

Die Technology Talks Austria 2026 bringen Entscheidungsträger:innen aus Politik, Industrie, Wissenschaft und internationalen Innovationsökosystemen zusammen, um zu diskutieren, wie resiliente Infrastrukturen, Dual-Use-Technologien, digitale Ökosysteme sowie industrielle und forschungsbezogene Kompetenzen die technologische Führungsrolle Europas stärken und die Resilienz steigern können. Die Konferenz legt zudem einen Schwerpunkt auf Talente, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Rahmenbedingungen, die den ökologischen und digitalen Wandel sowie die internationale Zusammenarbeit beschleunigen.

Perspektiven für Europas technologische Handlungsfähigkeit

„Forschung, Technologie und Innovation (FTI) sind zentrale Triebkräfte für die technologische Führungsrolle, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, den Wirtschaftsstandort Österreich und Europa sowie den gesellschaftlichen Fortschritt in einer zunehmend komplexen Welt“, sagt Brigitte Bach, Sprecherin der Geschäftsführung des AIT und Vorsitzende des Veranstaltungskuratoriums der Technology Talks Austria. „Resilienz bedeutet dabei mehr als Robustheit: Sie beschreibt die Fähigkeit, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und auch unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben“, betont Andreas Kugi, AIT Scientific Director und Vorsitzender des Programm-Komitees der Technology Talks Austria.

„Die Technology Talks Austria schaffen den Rahmen für einen strategischen Austausch zwischen führenden Köpfen aus Forschung, Industrie und Politik, um zentrale Herausforderungen zu adressieren und gemeinsame Perspektiven für Europas technologische Handlungsfähigkeit zu entwickeln“, erläutern Bach und Kugi das zentrale Ziel der Technology Talks Austria.

Mix aus Keynotes, Plenardebatten, Workshops und Special Events

Das Programm der Technology Talks Austria umfasst hochkarätige Keynotes international renommierter Speaker:innen und divers zusammengesetzte Plenardebatten. Die Themen werden in Workshops mit Partner:innen vertieft. Überdies gibt es eine Ausstellung, Special Events und viel Raum für Diskussion und Networking.

Als Themen für die Plenardebatten sind geplant:​​

Strategic Infrastructures and Resilient Innovation Ecosystems

The Way Forward: From Scientific Excellence to Industrial Leadership

Dual-Use Technologies: Innovation, Security, and Spillovers

Technological Sovereignty and European Resilience

EU Framework Conditions for Innovation, Scaling and Impact

National Innovation Systems: Unlocking Europe’s Innovation Potential

Getragen von der FTI-Community

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in enger Kooperation mit den Bundesministerien für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI), Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF), Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung (IV).

Als Event-Partner bereits an Bord sind JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark und TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben).

Hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat

Als Scientific Partner bei der Programmierung eingebunden sind acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften), AIT Austrian Institute of Technology, Christian Doppler Gesellschaft (CDG), Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), TU Austria, der Österreichische Wissenschaftsfonds (FWF) und die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Technology Talks Austria 2026

Datum: 10.09.2026 - 11.09.2026

Ort: MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz 1

1070 Wien

URL: http://technology-talks-austria.at