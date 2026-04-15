LR Rosenkranz: Zivildienst in NÖ ist in guten Händen

St. Pölten (OTS) -

„Qualität entsteht nicht zufällig – sie ist das Ergebnis klarer Verhältnisse, gegenseitigen Vertrauens und eines verantwortungsvollen Umgangs aller Beteiligten. Für Zivildiener gibt es in Niederösterreich viele Einsatzmöglichkeiten, bei denen sie zahlreiche Fähigkeiten entwickeln können. Dabei achten wir konsequent auf die Einhaltung fairer Rahmenbedingungen“, stellt Landesrätin Susanne Rosenkranz bei einer Informationsveranstaltung mit rund 120 Vertretern von Hilfs- und Pflegeeinrichtungen sowie Zivilschutz- und anderen Organisationen im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum Tulln fest.

Gleichzeitig lobt sie das Engagement der Hilfsorganisationen und Zivildiener: „Wir sorgen dafür, dass der Zivildienst den hohen Ansprüchen gerecht wird, die wir an ihn stellen“, so Rosenkranz. „Ohne den Einsatz der jungen Männer wäre ein soziales Leben in dieser Form nicht möglich.“

Zivildiener sollen sinnvoll eingesetzt und gefördert sowie gleichzeitig fair und korrekt behandelt werden. Dazu trägt auch der Einsatz von Vertrauenspersonen bei. „Zivildiener tragen Verantwortung. Ihre Pflichten und Aufgaben müssen klar definiert sein. Sie sind keine billigen Arbeitskräfte – ihr Beitrag ist wertvoll und verdient entsprechenden Respekt.“

Der hohe Stellenwert zeigt sich auch an der gut besuchten und hochkarätig besetzten Informationsveranstaltung. „Es freut uns sehr, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Das spricht für das große Interesse an den Einsatzmöglichkeiten im Zivildienst“, erklärt Rosenkranz.

Durch Veranstaltungsangebote werden klare Rahmenbedingungen vermittelt: „Unser Ziel ist es, für alle Beteiligten Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten – damit dieser wichtige gesellschaftliche Dienst weiterhin auf so hohem Niveau bleibt.“