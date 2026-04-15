380 Millionen: Land Niederösterreich löst Rücklagen auf

NIEDERÖSTERREICH (OTS) -

Um ein Budget zu erstellen, das dem Stabilitätspakt zwischen Bund und Ländern entspricht, muss das Land Niederösterreich drastische Maßnahmen ergreifen. MeinBezirk liegen erstmals die Details des kommenden Doppelbudgets vor. Die wichtigsten Fakten:

320 Millionen Euro aus dem „Generationenfonds“ fließen ins Budget.

60 Millionen Rücklagen des Krankenhausfinanzierers NÖKAS werden ebenfalls aufgelöst.

Bei der Flüchtlingshilfe gibt es Kürzungen von 40 Millionen Euro.

Landesarchiv und Landesbibliothek erhalten 15 Prozent weniger Budget.

Jede dritte freie Stelle im Landesdienst wird nicht nachbesetzt.

Aber: 3.200 Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen werden pragmatisiert.

Kurios: Die Maßnahme bringt kurzfristig rund 200 Millionen Euro fürs Doppelbudget.

Geld soll als „Rücklage“ für spätere Pensionszahlungen verwendet werden.

Massive Kritik von Bürgermeistern

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