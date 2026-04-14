„SORDA“ gewinnt den LUX-Publikumspreis 2026

Wien (OTS) -

Der Film „SORDA“ unter der Regie der Spanierin Eva Libertad wurde am Dienstag im Europäischen Parlament in Brüssel mit dem LUX-Publikumspreis 2026 ausgezeichnet.

„Regisseurin Eva Libertad gewährt uns einen unvergesslichen Einblick in das Leben einer gehörlosen Frau, die sich in einer Welt, die nicht für sie gemacht ist, als Mutter zurechtfinden muss. Getragen von einer atemberaubenden Darstellung der gehörlosen Schauspielerin Miriam Garlo fordert uns der Film dazu auf, anders zuzuhören und ein Europa zu schaffen, in dem niemand ungehört bleibt“, sagte die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Sabine Verheyen.

Über 50 Filmvorführungen in Österreich

Mit der Verleihung wird eine eindrucksvolle Filmsaison gekrönt, die das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Wien (EPLO Wien) gemeinsam mit Partnern in ganz Österreich gestaltet hat. Insgesamt fanden über 50 Filmvorführungen statt.

Ein besonderes Augenmerk legte das EPLO Wien heuer auf Barrierefreiheit: Erstmals waren alle Filme in barrierefrei untertitelter Version zu sehen. Im Erlebnis Europa in Wien wurde zudem zum ersten Mal ein spezielles Screening von „SORDA“ für gehörlose Besucherinnen und Besucher organisiert – ein starkes Zeichen für inklusive europäische Kulturvermittlung.

Die weiteren nominierten Filme waren: „Christy“ des irischen Regisseurs Brendan Canty; „It Was Just an Accident“ des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, der 2012 den Sacharow-Preis gewann; „Love Me Tender“ der französischen Regisseurin Ana Cazennave Cambet; und „Sentimental Value“ des norwegischen Regisseurs Joachim Trier.

Hintergrund: Der LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments

Der LUX-Publikumspreis wird seit 2007 gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Europäischen Filmakademie vergeben, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und dem Netzwerk Europa Cinemas. Der Preis ist eine Würdigung des europäischen Films. Er soll ein breites europäisches Publikum auf gesellschaftliche Themen mit klarem Bezug zu den Werten der EU aufmerksam machen – darunter Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Vielfalt und Meinungsfreiheit – und den Austausch zu diesen Themen fördern.

Das Besondere: Sowohl die Bewertungen des Publikums als auch jene der Abgeordneten des Europäischen Parlaments fließen zu gleichen Teilen in das Endergebnis ein.

Mehr Informationen unter: https://lux-award.europarl.europa.eu/de