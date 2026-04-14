Andreas Brunauer neuer Generalsekretär der Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung

Krems an der Donau (OTS) -

Mit Anfang April 2026 hat der Kulturmanager Andreas Brunauer, MSc das Amt des Generalsekretärs der Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung übernommen. Demnächst wird er auch zum Geschäftsführer der Tochtergesellschaft (Ernst Krenek Forum Betriebsges.m.b.H.) bestellt.

Der aus Tamsweg stammende Andreas Brunauer ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien, hat Berufserfahrung in angesehenen Kulturbetrieben und Beratungsunternehmen gesammelt und zuletzt gut sieben Jahre lang u. a. leitende Funktionen in den künstlerischen Betriebsbüros des "Gustav Mahler Jugendorchester" und des "ORF Radio-Symphonieorchester Wien" ausgeübt.

Die von Gladys Nordenstrom Krenek (1924–2016), der Witwe des österreichisch-amerikanischen Komponisten Ernst Krenek (1900–1991), im Jahr 2004 gegründete Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung hat ihren Sitz in Krems an der Donau. Zweck der Stiftung ist die Aufarbeitung und Förderung des umfangreichen Werkes und Nachlasses von Ernst Krenek. Die Stiftung verfolgt diesen Zweck insbesondere durch Veranstaltungen und Publikationen, die Öffnung des Archivs für Musiker, Wissenschaftler und sonstige Interessierte und den Betrieb der zeitgemäß und attraktiv gestalteten, von Publikum und Kritik gelobten Dauerausstellung "Salon Krenek" im revitalisierten Minoritenkloster in Krems–Stein.

Der Amtsantritt von Andreas Brunauer rundet eine personelle Neuaufstellung ab. Diese war nach turbulenten Jahren nötig geworden: Ende 2024 hatte das Oberlandesgericht Wien der Stiftung einen beträchtlichen Aufklärungs- und Sanierungsbedarf attestiert und damit mehrere Personen zum Rückzug veranlasst. Unter dem neu gewählten Vorsitz des Wiener Rechtsanwaltes Dr. Albrecht Haller und der Sängerin und Musikmanagerin Mag. Anna Maria Pammer wurde der erfahrene Sanierer Dr. Siegfried Mörz zum interimistischen Generalsekretär bestellt. Nach dessen erfolgreicher Konsolidierungsarbeit hat die Stiftung die Geschäftsführung nun plangemäß wieder in die Hände eines Kulturmanagers gelegt.

Der Vorstandsvorsitzende Albrecht Haller kommentiert die jüngsten Etappen: “Ich danke Siegfried Mörz herzlich für die interimistische Übernahme der Geschäftsführung in bewegten Zeiten. Er hat gemeinsam mit dem Vorstand und dem Team die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der Kulturmanager Andreas Brunauer die Geschäftsführung einer gut aufgestellten Stiftung übernehmen konnte. Und ich danke Andreas Brunauer, dass er seine gediegene wirtschaftliche Ausbildung, seine reiche Erfahrung in großen Kulturbetrieben und sein Herzblut für Musik in den Dienst der Krenek-Stiftung stellt. Mit Andreas Brunauer schlagen wir vorfreudig ein neues Kapitel auf.”

Andreas Brunauer über seine neue Aufgabe: "Ich freue mich sehr über meine Bestellung zum Generalsekretär der Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung und danke dem Vorstand herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Ernst Krenek war eine der faszinierendsten und vielschichtigsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts: Komponist, Intellektueller, Humanist und Grenzgänger. Sein Werk besitzt eine außergewöhnliche Breite und Tiefe und hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren. Mein Ziel ist es, die Stiftung konsequent weiterzuentwickeln: den Nachlass zu erschließen, die Forschung zu fördern und Krenek einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Institut soll nicht nur Gedächtnisort sein, sondern ein lebendiger Ort des Diskurses, der Krenek wieder zu einem selbstverständlichen Teil des aktuellen Musik- und Kulturlebens macht."