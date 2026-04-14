  • 14.04.2026, 14:30:06
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  • OTS0148

CHCHCH und doppelpaula schließen sich als Sister Studios zusammen.

Catherine Hazotte und Patricia Plasser denken Arbeiten am Land neu – mit Kollaboration statt Konkurrenz.

Catherine Hazotte und Patricia Plasser bündeln ihre Kreativstudios CHCHCH und doppelpaula in Gmunden und setzen auf Kollaboration statt Konkurrenz. Sister Studios. Shared Vision. Real Collaboration.
Gmunden/Traunsee (OTS) - 

Die zwei frauengeführten Kreativstudios aus Gmunden am Traunsee arbeiten bewusst dort, wo andere "nur" Urlaub machen – und sehen genau darin ihre Stärke. Statt Konkurrenz setzen sie auf Zusammenarbeit. Im ländlichen Raum entsteht so ein Arbeitsmodell, das auf Austausch und gemeinsamen Prozessen basiert.

Beide Studios bringen langjährige Erfahrung aus unterschiedlichen Kontexten mit:
Catherine Hazotte (CHCHCH) arbeitete in Wiener Netzwerkagenturen für Marken wie McDonald’s, Mastercard, BMW oder Casinos Austria und ist zudem als freie Journalistin tätig, unter anderem für Der Standard, The Gap und Falter Best of Vienna.

Patricia Plasser (doppelpaula) realisierte Branding- und Gestaltungsprojekte für Kultur, Tourismus und Hospitality – von der Kulturhauptstadt 2024 bis zu Arbeiten für Gröller Hospitality in Traunkirchen.

Diese Perspektiven fließen in eine gemeinsame Arbeitsweise: CHCHCH steht für digitale Werbung & PR, Social Media, Content und Ads – klar, strukturiert und präzise. doppelpaula für Branding, Identität und visuelle Systeme – strategisch und besonders.

Erste Projekte umfassen Gestaltung und Kommunikation für einen Boutique-Coworking-Space und eine Chocolaterie & Glacerie in Gmunden am Traunsee. Von Branding und Content bis zu Kampagnen und Ads. Parallel entstehen Formate wie Ladies, Wine & Design Oberösterreich, Workshops, ein Traunsee Guide und ein neuer Creative Space.

Digitales Denken trifft visuelle Tiefe. Zwei Studios, zwei Expertisen – eine gemeinsame Arbeitsweise.

Aus Gmunden. Für das Salzkammergut. Und darüber hinaus.

ZU DEN ARBEITEN

CHCHCH Studio für digitale Werbung & PR, Social Media, Content und Ads – klar, strukturiert und präzise. doppelpaula Studio für Branding, Identität und visuelle Systeme – strategisch und besonders.

Rückfragen & Kontakt

CHCHCH
Mag. Phil. Catherine Hazotte, B.A.
Telefon: 06766970236
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Catherine Hazotte und Patricia Plasser bündeln ihre Kreativstudios CHCHCH und doppelpaula in Gmunden und setzen auf Kollaboration statt Konkurrenz. Sister Studios. Shared Vision. Real Collaboration. [Bild, 4.32MB]

Studio für Digitales: chchch x Studio für Branding: doppelpaula

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