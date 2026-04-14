IV: Pensionisten nicht gegen jene ausspielen, die den Wohlstand erarbeiten

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) weist die Forderungen des Pensionistenverbands klar zurück. Vermögens- und Erbschaftssteuern, eine Ausweitung der Bankenabgabe sowie eine „KI-Steuer“ würden genau jene treffen, die Wachstum, Beschäftigung und Innovation tragen.

„Dass ‚die Reichen‘ als Potenzial für immer neue Finanzierungsquellen für den Staat dargestellt werden, ist nicht nachvollziehbar. Unternehmen und Leistungsträger leisten bereits heute einen überproportionalen Beitrag: durch Steuern und Abgaben ebenso wie durch Investitionen und Arbeitsplätze. Pensionistinnen und Pensionisten gegen diese Gruppen auszuspielen, ist unredlich, sachlich abwegig und spaltet unnötig“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Statt zusätzlicher Belastungen braucht es strukturelle Reformen im öffentlichen Bereich. Für ein generationengerechtes Pensionssystem sind zudem eine schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters sowie Einschränkungen bei Frühpensionen notwendig.