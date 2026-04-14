  • 14.04.2026, 14:00:32
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  • OTS0141

Aviso Medientermin: Demokratieschule Wien

Wien (OTS) - 

Das Team der Demokratieschule Wien möchte Sie herzlich zum Medientermin zu folgendem Ort und Zeit einladen:

Datum: Freitag, 17. April 2026
Zeit: 10:00 Uhr
Ort: Medienmittelschule am Loquaiplatz, Loquaiplatz 4, 1060 Wien

Thema: Eröffnung des partizipativ neu gestalteten Schulhofes im Rahmen des Programms Demokratieschule Wien

Das erste Jahr der Demokratieschule Wien neigt sich dem Ende und gemeinsam wollen wir dies gebührend an einem der Schulstandorte feiern. Die Demokratieschule Wien, ein Programm gefördert von der MA 13 – Bildung und Jugend , umgesetzt vom Verein Wiener Jugendzentren. Ziel des Programmes ist es, dass Demokratie im Schulalltag von allen Beteiligten der Schulgemeinschaft gelebt und erlebt werden kann. Durch unterschiedliche Beteiligungsprojekte an den Schulen werden Kompetenzen wie Diskussionskultur, Kompromissfähigkeit, kritisches Denken und Mitbestimmung gefördert. So können wir unsere Demokratie für die Zukunft stärken!

Sie erhalten an diesem Tag vor Ort Einblicke in die demokratische Gestaltung des neuen Schulhofes. Ziel der Neugestaltung war es einen gendergerechten, demokratischen, nachhaltigen und multifunktionalen Raum zu schaffen, der Begegnung, Verantwortung und respektvollen Umgang fördert.


Folgende Gesprächspartner*innen stehen Ihnen beim Medientermin zur Verfügung:

  • Bettina Emmerling, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Bildung, Jugend, Integration, Transparenz und Märkte
  • Julia Lessacher, Bezirksvorstehung des 6ten Bezirkes
  • Elisabeth Fuchs, Bildungsdirektorin
  • Oliver Schleicher, SQM
  • Reinhard Bauer, Direktor der Medienmittelschule am Loquaiplatz
  • Anja Gerhartl, Projektleitung Demokratieschule Wien
  • Schüler:innen, die am Workshop teilgenommen haben

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]

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