Aviso Medientermin: Demokratieschule Wien

Wien (OTS) -

Das Team der Demokratieschule Wien möchte Sie herzlich zum Medientermin zu folgendem Ort und Zeit einladen:



Datum: Freitag, 17. April 2026

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Medienmittelschule am Loquaiplatz, Loquaiplatz 4, 1060 Wien



Thema: Eröffnung des partizipativ neu gestalteten Schulhofes im Rahmen des Programms Demokratieschule Wien

Das erste Jahr der Demokratieschule Wien neigt sich dem Ende und gemeinsam wollen wir dies gebührend an einem der Schulstandorte feiern. Die Demokratieschule Wien, ein Programm gefördert von der MA 13 – Bildung und Jugend , umgesetzt vom Verein Wiener Jugendzentren. Ziel des Programmes ist es, dass Demokratie im Schulalltag von allen Beteiligten der Schulgemeinschaft gelebt und erlebt werden kann. Durch unterschiedliche Beteiligungsprojekte an den Schulen werden Kompetenzen wie Diskussionskultur, Kompromissfähigkeit, kritisches Denken und Mitbestimmung gefördert. So können wir unsere Demokratie für die Zukunft stärken!

Sie erhalten an diesem Tag vor Ort Einblicke in die demokratische Gestaltung des neuen Schulhofes. Ziel der Neugestaltung war es einen gendergerechten, demokratischen, nachhaltigen und multifunktionalen Raum zu schaffen, der Begegnung, Verantwortung und respektvollen Umgang fördert.



Folgende Gesprächspartner*innen stehen Ihnen beim Medientermin zur Verfügung: