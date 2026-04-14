15. IEA-Wärmepumpenkonferenz 2026: Programm online

Wien (OTS) -

Die 15. IEA Heat Pump Conference 2026 setzt neue Maßstäbe: Mit insgesamt 380 Präsentationen aus aller Welt unterstreicht das wissenschaftliche Programm eindrucksvoll die Innovationsdynamik im Bereich der Wärmepumpentechnologien.

Das Programm umfasst 24 thematische Schwerpunkte – von Hochtemperatur-Wärmepumpen für industrielle Anwendungen über Lösungen für hochverdichtete urbane Räume bis hin zur Integration von Wärmepumpen in umfassende Dekarbonisierungsstrategien. Weitere zentrale Themen sind unter anderem Netzintegration, Flexibilisierung, Kältemittel, Kreislaufwirtschaft sowie die Marktentwicklung in verschiedenen Weltregionen.

Das Programm mit dem Book of Abstracts ist ab sofort online verfügbar und bietet einen vollständigen Überblick über alle angenommenen Beiträge. Teilnehmende können damit ihre individuellen Programmschwerpunkte gezielt planen.

Neben der wissenschaftlichen Exzellenz setzt die Konferenz auch starke Impulse im Bereich Energiepolitik: Die Policy Foren bringen internationale Entscheidungsträger:innen aus Politik, Industrie und Forschung zusammen, um zentrale Fragen der Wärmewende zu diskutieren – von Marktdesign über Fördermechanismen bis hin zu resilienten Lieferketten.

Das Programm im Überblick:

Plenary Keynote Lectures international führender Expert:innen, darunter Yosr Allouche (International Institute of Refrigeration, IIR), Riccardo Savigliano (UNIDO), Karl Gruber (Wien Energie), Mitsunobu Nakajo (Heat Pump & Thermal Storage Technology Center of Japan) sowie Rushad Nanavatty (Rocky Mountain Institute, RMI)

380 wissenschaftliche Präsentationen in 24 thematischen Schwerpunkten

Zehn interaktive Workshops zu aktuellen technologischen und marktrelevanten Fragestellungen

Sechs Exkursionen zu Forschungs- und Testinstituten (AIT Austrian Institute of Technology, RTA), zu Wärmepumpenherstellern (Vaillant (Senica, Slowakei), ECOP) und zu innovativen Demonstrationsprojekten in Industrie und Gebäudeanwendungen (u.a Takeda, Rathaus Tulln, Hauptbahnhof)

Drei Policy Foren zu zentralen Fragen der Energiepolitik, technologischen Wettbewerbsfähigkeit und der Rolle von Wärmepumpentechnologien bei der Erreichung der Klimaziele, organisiert von der Internationalen Energieagentur (IEA), der European Heat Pump Association (EHPA) sowie dem österreichischen Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BM IMI)

Tickets für die Konferenz erhältlich

Tickets für die viertägige internationale Konferenz sind noch verfügbar. Die 15. Wärmepumpenkonferenz findet vom 26. bis 29. Mai 2026 in Wien statt.

Weitere Informationen und Registrierung: https://hpc2026.org/registration-tickets

Information zum Programm: https://hpc2026.org/program

Über die 15. IEA-Wärmepumpenkonferenz

Diese einzigartige internationale Konferenz findet seit 1984 alle drei Jahre statt. Die bevorstehende Konferenz ist dieses Jahr die führende Veranstaltung, auf der Industrie, Forscher:innen, Investor:innen und politische Entscheidungsträger:innen die neuesten Fortschritte im Bereich der Wärmepumpen diskutieren werden. Das Konferenzprogramm wird vom wissenschaftlichen Komitee der Konferenz entworfen, das sich aus Vertreter:innen des Nationalen Organisationskomitees (NOC), des Internationalen Organisationskomitees (IOC), des Heat Pump Centre, der regionalen Koordinatoren und der wissenschaftlichen Berater:innen zusammensetzt und vom Internationalen Organisationskomitee (IOC) genehmigt wird. Die Konferenz wird vom österreichischen Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BM IMI) als Partner unterstützt. Der Vorsitzende des nationalen Organisationskomitees ist Dr. Thomas Fleckl, AIT Austrian Institute of Technology.

https://hpc2026.org

Über das AIT