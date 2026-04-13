  • 13.04.2026, 16:50:33
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Trading.de veröffentlicht kostenlosen Trading Kurs

Der Trading.de Kurs ist online kostenfrei erreichbar. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/173046 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Frankfurt (OTS) - 

Trading.de stellt einen kostenlosen Online-Kurs für Einsteiger im Trading bereit, der die Grundlagen des Börsenhandels vermittelt und zwar für alle, die neben dem Beruf mit Trading Geld verdienen wollen.

Inhalte des Trading.de Kurses

Der kostenlose Trading.de Kurs vermittelt in unter fünf Stunden, wie Daytrading funktioniert sowie eine 1-Minuten-Strategie für den Handel. Echtes Geld setzen die Teilnehmer in dem Kurs nicht ein.

Unterteilt ist der Trading-Kurs in drei Erfahrungsstufen: Anfänger, Fortgeschritten und Experten. Jeder Abschnitt enthält mehrere Unterkapitel passend zum eigenen Erfahrungsniveau. Anfänger können sich also von vorne bis hinten durch den Kurs arbeiten, Fortgeschrittene können erste Lektionen überspringen und direkt neues Wissen erlernen.

So können Teilnehmerentweder gezielt auf ihrem aktuellen Niveau einsteigen oder sich von den Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Themen durcharbeiten. Am Ende jedes Abschnitts steht ein kurzes Quiz, mit dem das Gelernte überprüft wird. Jeder Abschnitt beinhaltet dabei ein Video der Trading.de Coaches Andre Witzel und JT sowie Text zum Vertiefen.

Hier erreichen Sie den kostenlosen Kurs: https://trading.de/lernen/kurs/

Einstieg für Anfänger

Zu Beginn geht es um zentrale Fragen:

  • Was ist Trading und wie entstehen Kursbewegungen?
  • Welche Handelsstile gibt es - von Daytrading bis langfristige Investments?
  • Welche Produkte werden gehandelt, etwa Aktien, CFDs oder Futures?

Andre, Gründer von Trading.de erklärt:

"Wir führen Schritt für Schritt durch die Basics. Vom ersten Verständnis für Märkte bis hin zu den wichtigsten Begriffen und Abläufen."

Auch praktische Themen werden direkt integriert. Dazu zählen:

  • Kosten im Trading und typisches Startkapital
  • Einsatz von Hebeln
  • Auswahl geeigneter Broker und Plattformen

Generell zeigt der Trading-Kurs immer wieder, dass sich Trading gut in den individuellen Alltag einbauen lässt.

"Viele unserer Teilnehmer starten neben dem Job. Hier sehen wir einen riesigen Bedarf, den wir mit diesem Kurs erfüllen.", so Jian Tian Rong (JT).

Von der Theorie zur Struktur für Fortgeschrittene

Im weiteren Verlauf lernen Teilnehmer, wie sie Märkte analysieren und Handelsentscheidungen treffen.

Behandelt werden unter anderem:

  • Aufbau und Lesen von Charts (Candles, Zeitrahmen, Volumen)
  • Einsatz von Indikatoren
  • Typische Muster im Markt wie Trends, Ausbrüche oder Formationen
  • Hoch- und Tiefpunkte zur Orientierung im Chart

Ein wichtiger Bestandteil ist das Thema Geldmanagement. Teilnehmer lernen, wie viel Risiko pro Trade sinnvoll ist und warum feste Regeln im Trading eine zentrale Rolle spielen: "Es geht nicht darum, einzelne Trades richtig zu treffen, sondern ein System zu haben, das sich wiederholen lässt", erklärt JT.

Darauf aufbauend erstellen Teilnehmer einen eigenen Trading-Plan, der als Grundlage für alle weiteren Schritte dient.

Umsetzung: Trades planen und Strategie anwenden

Im letzten Teil des Kurses wird gezeigt, wie ein Trade konkret vorbereitet und umgesetzt wird. Teilnehmer lernen, wie sie:

  • Einstiege definieren
  • Stop-Loss und Take-Profit setzen
  • Positionsgrößen berechnen
  • das Chance-Risiko-Verhältnis richtig einsetzen

Zusätzlich gibt der Kurs Einblick in die Trading.de Strategie und zeigt anhand von Beispielen, wie Analyse, Timing und Geldmanagement in der Praxis zusammengeführt werden.

Trading.de Kurs kostenlos durchlaufen

"Der kostenlose Kurs ist für viele der erste Schritt. Wer danach weitermachen möchte, hat bei uns viele verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln", sagt Andre Witzel. Wer sich intensiver mit Trading beschäftigen will, kann bei Trading.de in die Ausbildung einsteigen.

Die Ausbildung umfasst unter anderem:

  • persönliche Begleitung durch feste Ansprechpartner
  • klare Aufgaben statt reinem Videokonsum
  • regelmäßiges Feedback auf eigene Trades
  • Training im Demokonto vor dem Einstieg mit echtem Geld
  • eine Strategie, die in der Praxis angewendet wird

Die Teilnahme kostet 249 Euro im Monat, ist monatlich kündbar und beinhaltet ein 14-tägiges Rückgaberecht.

Rückfragen & Kontakt

Witzel Capital
Andre Witzel
6035 Larnaca1 Apriliou, 14 MEGARO ASPROU, Flat/Office 3 Agios
Nikolaos

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