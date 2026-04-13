UNOS geben Amt des Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Wien zurück und setzen Zeichen zum Start der Reformgespräche

Wien (OTS) -

Mit dem Start der Wirtschaftskammer-Reformgruppe gehen UNOS – Unternehmerisches Österreich mit gutem Beispiel voran und geben das Amt des Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Wien zurück.

UNOS fordern eine umfassende Erneuerung der Kammerstrukturen, wozu auch die WK-Reformgruppe berufen ist, die derzeit ihre operative Tätigkeit beginnt. Dazu gehört auch, Funktionen konsequent danach zu bewerten, ob sie einen spürbaren Mehrwert für die Mitglieder schaffen. Aus Sicht von UNOS ist das bei den bezahlten, kooptierten Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Wien in der aktuellen Ausgestaltung nicht ausreichend gegeben.

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard dazu: „Reformen beginnen bei einem selbst. In diesem Sinne laden wir alle Wählergruppen ein, es uns gleich zu tun, und bezahlte, kooptierte Vizepräsident:innen zu Beginn der Reformgruppe zurückzulegen.“

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.