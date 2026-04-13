Concordia Preise für Astrid Zimmermann, das Team von „Die Peter Thiel Story“, Jürgen Klatzer und Matthias Winterer

Wien (OTS) -

In der Kategorie Pressefreiheit werden Fritz Espenlaub, Jasmin Körber, Christian Schiffer und Klaus Uhrig für ihre Podcast-Serie „Die Peter Thiel Story“ (Deutschlandfunk) ausgezeichnet. Die Serie zeigt am Beispiel des US-Investors Peter Thiel, wie mit einem machtvollen, finanzstarken Netzwerk Grund- und Freiheitsrechte einschließlich der freien Berichterstattung eingeschränkt, ausgehöhlt und letztlich zunichtegemacht werden können.

Der Concordia Preis in der Kategorie Menschenrechte geht an Jürgen Klatzer und Matthias Winterer für ihren im Falter veröffentlichten Bericht „Körperliche Gewalt war gang und gäbe“, mit dem die beiden Journalisten den Missbrauchsskandal im SOS-Kinderdorf öffentlich machten. Die Recherche hatte weitreichende Konsequenzen und trug unmittelbar dazu bei, Verbesserungen in der Kinder- und Jugendhilfe in Österreich anzustoßen.

Mit dem Ehrenpreis wird Astrid Zimmermann, ehemalige Generalsekretärin des Presseclub Concordia, ausgezeichnet. Seit Jahrzehnten setzt sie sich in unterschiedlichen Funktionen mit großem Engagement für Journalist:innen, ihre Arbeitsbedingungen und die Qualität des Journalismus ein.

Die Verleihung der Concordia Preise findet 30. April 2026 um 17 Uhr im Parlament statt. Die Laudationen werden von Andrea Holz-Dahrenstaedt, Barbara Kaufmann und Susanne Glass gehalten.

Seit 1997 vergibt der Presseclub Concordia die Concordia Preise für außerordentliche publizistische Leistungen. Der Preis in der Kategorie Menschenrechte wird von der Bank Austria gestiftet. Die gemeinnützige Privatstiftung Dr. Strohmayer stiftet den Preis in der Kategorie Pressefreiheit.