Red Lotus 2026: Asiens Kino zwischen Kunst und Box-Office-Erfolg

WIEN (OTS) -

Das Red Lotus · Asian Film Festival Vienna präsentiert sein Programm von 23. bis 26. April im Stadtkino und Gartenbaukino: Eröffnet wird dieses Jahr mit Light Pillar (Xu Zao, China 2026), der Realfilm und Animation kunstvoll verschränkt. Der Fokus liegt 2026 auf neuen Kinematografien aus Südasien, Hongkong und Südkorea. Ein besonderer Programmpunkt ist weiters die Ehrung von Mary Stephen mit dem Lifetime Achievement Award, im Rahmen der Österreich-Premiere ihres Dokumentarfilms Palimpsest: The Story of a Name. Thematisch widmet sich das Festival heuer Fragen von Identität, Diaspora und gesellschaftlichem Wandel, ergänzt durch populäres asiatisches Kino und internationale Box-Office-Erfolge. Nahezu alle Filme feiern ihre Österreich-Premiere. Das Festival dient als Plattform für künstlerischen Austausch und neue Perspektiven auf asiatisches Kino.