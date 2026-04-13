  • 13.04.2026, 15:05:32
  • /
  • OTS0100

Red Lotus 2026: Asiens Kino zwischen Kunst und Box-Office-Erfolg

Neue Kinematografien aus Asien als Österreich-Premieren beim Red Lotus Film Festival 2026

WIEN (OTS) - 

Das Red Lotus · Asian Film Festival Vienna präsentiert sein Programm von 23. bis 26. April im Stadtkino und Gartenbaukino: Eröffnet wird dieses Jahr mit Light Pillar (Xu Zao, China 2026), der Realfilm und Animation kunstvoll verschränkt. Der Fokus liegt 2026 auf neuen Kinematografien aus Südasien, Hongkong und Südkorea. Ein besonderer Programmpunkt ist weiters die Ehrung von Mary Stephen mit dem Lifetime Achievement Award, im Rahmen der Österreich-Premiere ihres Dokumentarfilms Palimpsest: The Story of a Name. Thematisch widmet sich das Festival heuer Fragen von Identität, Diaspora und gesellschaftlichem Wandel, ergänzt durch populäres asiatisches Kino und internationale Box-Office-Erfolge. Nahezu alle Filme feiern ihre Österreich-Premiere. Das Festival dient als Plattform für künstlerischen Austausch und neue Perspektiven auf asiatisches Kino.

Rückfragen & Kontakt

Red Lotus · Asian Film Festival Vienna
Avia Seeliger
E-Mail: [email protected]
Website: https://red-lotus.org/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Red Lotus - Asian Film Festival Vienna

Rückfragen & Kontakt

Red Lotus · Asian Film Festival Vienna
Avia Seeliger
E-Mail: [email protected]
Website: https://red-lotus.org/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright