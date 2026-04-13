  • 13.04.2026, 14:15:05
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Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor der Wirtschaft: TRIGOS 2026 verzeichnet Rekordinteresse mit 180 Einreichungen

Die TRIGOS 2025 Trophäen
Wien (OTS) - 

Der TRIGOS, Österreichs renommierte Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, erlebt einen eindrucksvollen Höhepunkt: 180 Projekte wurden 2026 eingereicht – so viele wie seit 13 Jahren nicht mehr. Das zeigt deutlich: Unternehmen setzen trotz herausfordernder Rahmenbedingungen weiterhin auf wirksame Beiträge für Umwelt und Gesellschaft.

Ein besonderer Trend: Rund die Hälfte der Einreichungen stammt von Ersteinreicher*innen. Das Interesse am TRIGOS wächst damit spürbar. Gleichzeitig zeigt sich ein breiter Mix unter den Einreichenden: 54 Großunternehmen, darunter viele Industrieunternehmen und Hidden Champions, sowie zahlreiche kleine Betriebe mit starkem Innovationsgeist.

“Dieser breite Mix zeigt, wie vielfältig nachhaltiges Engagement in Österreich ist. Große Unternehmen schaffen enorme Hebelwirkung, während kleine Betriebe mit Mut und intrinsischer Motivation beeindrucken”, erklärt Daniela Knieling, Geschäftsführerin von respACT.

Auch regional gibt es Bewegung: Wien liegt mit 23 % der Einreichungen vorne, gefolgt von Tirol und Kärnten. In beiden Bundesländern wird heuer zusätzlich der regionale TRIGOS verliehen. “Der regionale TRIGOS stärkt lokale Vorreiter*innen, macht innovative Lösungen sichtbar und zeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften ein zentraler Erfolgsfaktor für die Zukunft der Regionen ist”, führt Nikolaus Juhász, respACT-Vorstand und Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, aus.

Die vollständige Presse­aussendung inkl. weiterer Details finden Sie hier.

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